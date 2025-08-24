وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس وزش باد شدید موقت گاهی گرد وخاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و در برخی نقاط هرمزگان رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گرد وخاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنین یکشنبه در ارتفاعات مازندران و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در استان های ساحلی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او بیان کرد:در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در خراسان های رضوی و جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان و در برخی نقاط جنوب غرب مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود: در سه روز آینده شرق دریای عمان و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
رگبار و رعد و برق تا ۵ روز آینده در نواحی جنوب شرقی کشور
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
بارش‌های تابستانه محدود در برخی استان‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
آخرین اخبار
ثبت‌نام ۲۴ ساعته برای حراج و پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ایران
هیچ متقاضی مسکنی در پردیس حذف نشده است/ پردیس به زودی صاحب مترو می شود
ثبت توزیع ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در یک روز
زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
لازمه اجرای کشت قراردادی چیست؟
لوبیا چیتی ارزان شد/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی ۳۲۰ هزارتومان
زمان بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس اعلام شد+ فیلم
هدفگذاری صادرات ۴.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی تا پایان سال
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
پیشنهاد ۱۰ همت اعتبار برای بازسازی «ساختمان شیشه‌ای»
جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم اعتمادسازی و تسهیل مقررات است
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه؛ نیم نگاه سهامداران به بانک مرکزی
بهره‌برداری از ۲هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در پردیس+ فیلم
برگزاری مجامع یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت
سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
آخرین جزئیات از مولدسازی اموال مازاد دولت اعلام شد
ترمیم و ارتقای زیرساخت‌ها از طریق ایجاد دبیرخانه بازسازی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
سرمایه گذاری ۱۷۰ همتی در بخش دریایی و بندری کشور
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۵ هزارتن رسید
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
ترافیک سنگین در محور رشت _ قزوین
وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده