وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و در برخی نقاط هرمزگان رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گرد وخاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنین یکشنبه در ارتفاعات مازندران و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در استان های ساحلی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او بیان کرد:در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در خراسان های رضوی و جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان و در برخی نقاط جنوب غرب مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود: در سه روز آینده شرق دریای عمان و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.