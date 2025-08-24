باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد دوست محمدی در یک پیام ویدئویی از آغاز تزریق برق تولیدی نیروگاه خورشیدی کوی فراز تهران به شبکه برق خبر داد و گفت: همزمان با آغاز هفته دولت بهره برداری از این نیروگاه که در راستای اهداف توسعه تجدیدپذیر‌ها است که از سوی دولت چهاردهم دنبال می‌شود محقق شد.

پیشتر مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران اعلام کرده بود که پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در سایت شرکت برق تهران با تلاش بی وقفه و در راستای پایداری بهتر شبکه برق، با سرعتی شگفت‌انگیز وارد فاز اجرایی شده است و به زودی وارد مدار بهره برداری می‌شود.

فرهاد شبیهی گفته بود: این پروژه بخشی از طرح عظیم احداث هزار نیروگاه خورشیدی سه‌مگاواتی در کشور است که با مدیریت متمرکز و جهادی در حال اجراست.

وی افزود: احداث نیروگاه ۳.۶ مگاواتی برق منطقه‌ای تهران یکی از کم‌نظیرترین تجربه‌های اجرایی است و تنها ظرف یک روز پس از مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی در (۱۷ بهمن سال گذشته) بلافاصله وارد فاز عملیاتی شد.

