رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: فاز نخست یک نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی به مرحله بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن طرز طلب عصر یکشنبه با اشاره به اینکه در قالب پویش ایران آباد، بهره برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی میاندره در استان‌های سمنان با حضور وزیر کشور آغاز می‌شود، ادامه داد: این نیروگاه در قالب ۳ بلوک ۳ مگاواتی در حال احداث است که فاز نخست آن به ظرفیت ۶ مگاوات (درقالب ۲ بلوک ۳ مگاواتی) فردا به بهره برداری می‌رسد.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این مرحله نخست این نیروگاه، سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید می‌شود که معادل صرفه‌جویی ۳ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل است.

طرز طلب گفت: نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل استقرار در مجاورت خطوط توزیع، کمترین میزان اتلاف برق را دارند. همچنین با آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع، زمینه برای احداث نیروگاه‌های جدید در کنار این خطوط فراهم می‌سازد.

وی افزود: عدم نیاز به احداث خط و پست انتقال موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها برای اتصال به شبکه سراسری از جمله مزایای نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

پیشتر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با اعلام اینکه تا پایان سال هزار پروژه آب و برق در کشور افتتاح می‌شود، گفت: با افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی هفت هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور افزوده می‌شود.

منبع: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیروبهره‌وری برق ایران

