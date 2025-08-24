رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان، جهت اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی با شناخت برترین‌ها به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرحله پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان با نظارت اعضای کادر فنی و قضاوت داوران بین المللی عصر امروز یکشنبه، دوم شهریور ماه در خانه تکواندو برگزار شد. این رقابت‌ها به منظور معرفی نفرات برتر جهت حضور در دو رویداد مهم مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی چین و بازی‌های کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان انجام و در پایان ترکیب نهایی تیم ملی مشخص شد.

بر همین اساس سعیده نصیری، مهلا مؤمن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه و نسترن ولی زاده ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند. همچنین تیم ملی با ترکیب ساینا کریمی، روژان گودرزی، هستی محمدی، یلدا ولی نژاد، فاطمه اسکندرنیا و ملیکا میرحسینی نیز به بازی‌های کشور‌های اسلامی اعزام خواهد شد.

مهروز ساعی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی مربیان تیم ملی هستند.

منبع: مهر

برچسب ها: تیم ملی تکواندو ، تکواندوی بانوان
خبرهای مرتبط
ترکیب تیم ملی تکواندو مشخص شد
رویارویی تکواندوکاران برای رسیدن به ریاض و ووشی
ساعی: تنها در بخش صدور احکام ۵ میلیارد صرفه‌جویی داشتیم/ بانوان تکواندو ظرفیت بالایی دارند
راهیابی ۴ تکواندوکار مازندرانی به اردوی تیم‌های ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رضا سوخته سرایی درگذشت
سپاهان - پرسپولیس؛ تقابل نویدکیا و هاشمیان در ال کلاسیکوی ایرانی
والیبال جوانان جهان؛ پیروزی مقتدرانه ایران مقابل کانادا
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر سپاهان
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
مهاجم کامرونی گزینه مدنظر پرسپولیس
زمان تشییع پیکر رضا سوخته‌سرایی
ترین های بازی های پرسپولیس و سپاهان
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
استقلال در آستانه جذب هافبک برزیلی؛ جانشین ماشاریپوف مشخص می‌شود؟
آخرین اخبار
ایران ۷۷ - قرقیزستان ۱۲/ برد پرگل دختران هندبال ایران در آسیا
زمان تشییع پیکر رضا سوخته‌سرایی
اسبقیان در جمع مربیان شمشیربازی: نظم و دیسیپلین در اولویت مربیان بزرگ دنیا قرار دارد
رئیس مجلس قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات جهانی را تبریک گفت
وزارت دفاع دولت چهاردهم؛ خودکفا در تامین نیازمندی‌ها و پیشرو در فناوری‌های نوین
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
سربلندی ورزش در آزمون جنگ نرم
محمودی‌نژاد: آنالیز خیلی خوبی از کانادا داشتیم
سید حسین حسینی و دو ماموریت دشوار مقابل پرسپولیس
لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران اعلام شد
آرش میر اسماعیلی:جودو روند رو به رشد خود را آغاز کرده است
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
۵۰ درصد پول فوتبال در جیب دلال‌ها
شوامنی: این فصل جام‌های زیادی را می‌خواهیم
مومنی‌مقدم: فشار زیادی روی بازیکنانم است/ برای صدرنشینی می‌جنگیم
استقلال در آستانه جذب هافبک برزیلی؛ جانشین ماشاریپوف مشخص می‌شود؟
بیستمی رستمیان در تپانچه ۲۵ متر قهرمانی آسیا
روایت اتحادیه جهانی از پوکر قهرمانی فرنگی کاران جوان
تاج: حضور دنیامالی کمک‌های زیادی به فوتبال کرد/ در سال جام جهانی از دولت انتظار کمک داریم
پیام تسلیت دنیامالی در پی درگذشت پهلوان سوخته‌سرایی
آخرین بازی سبایوس با پیراهن رئال؟
هافبک سابق فرانسه در تیم الزواء عراق
حذف مدودف از تنیس اوپن آمریکا در دیداری پرحاشیه
آلونسو: وینی عالی بود/ سانتی بازیکنی بی‌نظیر است
زمان بازگشت آشورماتوف به تمرین‌ استقلال
موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک برگزار می‌کند؛ مراسم گرامیداشت تولد مدال آوران المپیک
شروع خوب نوله در تنیس اوپن نیویورک
دغدغه‌های کاروان ایران در فاصله یک سال تا بازی‌های آسیایی ناگویا
فرهاد مجیدی، خوشحال و راضی
مهاجم جنجالی سپاهان در راه لیگ عراق