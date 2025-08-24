استان البرز همزمان با سالروز شهادت مظلومانه و غریبانه شمس الشموس انیس النفوس حضرت امام رضا (ع) غرق در ماتم و عزا شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری _ آیین های عزاداری پایان ماه صفر امروز در سوگ امام غریب به استان البرز حال وهوای خاصی بخشیده است ؛ عاشقان و دلباختگان خاندان عصمت وطهارت (ع) طی 2 روز گذشته تاکنون با برپایی آیین های ویژه در ماتم سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

مردم استان البرز نیز در کنار سایر مسلمانان در آخرین روز از ماه صفر پس از ۲ ماه عزاداری برای سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت حسین بن علی (ع) ، این بار دلها را روانه مشهد مقدس کردند و در سوگ شهادت امام رئوف (ع) اشک ماتم ریختند.

بارگاه ملکوتی اش همچون آفتابی پرشکوه در جای جای ایران زمین، نورافشانی کرده و کوی پرشکوهش، مامن غریبان و ضامن دل های پریشان است. در حرم اش رنگ عشق و آشنايی موج می زند وگلدسته های منور بارگاه کبریایی اش، به احترام  امام مهربانی ها، قيام كرده اند.

