باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری _ آیین های عزاداری پایان ماه صفر امروز در سوگ امام غریب به استان البرز حال وهوای خاصی بخشیده است ؛ عاشقان و دلباختگان خاندان عصمت وطهارت (ع) طی 2 روز گذشته تاکنون با برپایی آیین های ویژه در ماتم سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

مردم استان البرز نیز در کنار سایر مسلمانان در آخرین روز از ماه صفر پس از ۲ ماه عزاداری برای سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت حسین بن علی (ع) ، این بار دلها را روانه مشهد مقدس کردند و در سوگ شهادت امام رئوف (ع) اشک ماتم ریختند.