دید افقی در زابل به ۱۲۰۰ متر کاهش یافت

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۹۷ کیلومتر در ساعت، شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۱۲۰۰ متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۲ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی تا ۱۲۰۰ متر کاهش یافت. همچنین غبار حاصل طوفان منطقه سیستان، دید افقی را در ایستگاه فرودگاهی زاهدان به ۴ هزار متر کاهش داد.

 محسن حیدری بیان کرد: در شمال استان از امروز تا اواخر هفته وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار می‌رود..

 وی توصیه کرد: در زمان وقوع پدیده گردوخاک، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خودداری شود. همچنین رعایت احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات الزامی است.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

