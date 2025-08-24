دید افقی در زابل به ۱۲۰۰ متر کاهش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۲ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی تا ۱۲۰۰ متر کاهش یافت. همچنین غبار حاصل طوفان منطقه سیستان، دید افقی را در ایستگاه فرودگاهی زاهدان به ۴ هزار متر کاهش داد.

محسن حیدری بیان کرد: در شمال استان از امروز تا اواخر هفته وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار می‌رود..

وی توصیه کرد: در زمان وقوع پدیده گردوخاک، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خودداری شود. همچنین رعایت احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات الزامی است.

