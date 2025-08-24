پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت «مهرداد فلاحتگر»

رئیس سازمان صداوسیما درگذشت مهرداد فلاحتگر، هنرمند تلویزیون و سینما که امروز، یکشنبه، دوم شهریورماه و پس از تحمل دوره‌ای بیماری چشم از جهان فروبست را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط‌عمومی رسانه ملی، متن تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
 
«انالله و اناالیه راجعون

درگذشت هنرمند نام‌آشنا، مهرداد فلاحتگر، دل‌های بسیاری را اندوهگین کرد. او که با نقش‌های ماندگارش در آثاری مانند «یوسف پیامبر»، «مردان آنجلس»، «از سرنوشت»، «بچه مهندس»، «زیرخاکی» و ... نامی خوش از تعهد، نجابت و هنر به جا گذاشت، اینک در آغوش رحمت الهی آرام گرفته است. فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی، دوستان و جامعه هنری تسلیت گفته و از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه مسئلت می‌کنم.»

زنده‌یاد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که متولد سال ۱۳۳۸ در شهر بابل است، کارش را با بازی در تئاتر آغاز کرد. یاد او با نقش‌آفرینی در مجموعه‌های نمایشی و فیلم‌های سینمایی، چون مردان آنجلس، بچه مهندس، شاید برای شما اتفاق بیفتد، زیرخاکی، آژانس شیشه‌ای، و... در خاطر علاقه‌مندان به این عرصه زنده خواهد ماند.

 

رامین
۲۲:۲۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدایش رحمت کند ، بیماری او را شدیدا درگیر کرده بود و زجر بسیار میکشید ، خدایش رحمت کند ، هنرمند بسیار خوبی بود ، از خداوند طلب صبر برای خانواده اش می خواهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد ?
