معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه از گفت‌وگوی تلفنی با همتای چینی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم مقام وزارت امور خارجه چین به صورت تلفنی گفت‌و‌گو و درخصوص اجلاس هفته بعد سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای و مذاکرات و قطعنامه ۲۲۳۱ و تنظیم مواضع مشترک ایران، چین و روسیه در قبال آن رایزنی کردیم.

وی افزود: آقای «ما» بر ضرورت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات تاکید و تصریح کرد چین به نقش سازنده خود در این رابطه ادامه خواهد داد.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، چین
خبرهای مرتبط
فارن افرز: مدل چین، فرمولی پایدار برای ثروت و قدرت است
به گزارش پولیتیکو؛
آلمان می‌خواهد به بزرگترین قدرت نظامی اروپا تبدیل شود!
سئول امیدوار به بازگشت روابط دوستانه با پکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳ شهریور
چرا ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین اشغال شد؟
پزشکیان: همه دعوا‌ها از هوای نفس آغاز می‌شود/ خدمت به مردم وظیفه همگانی
آمریکا زمانی که مایل باشد از منافقین به عنوان یک ابزار استفاده میکند
اکنون می‌توان تبیین کرد که پیمان ابراهیم چقدر برای جهان اسلام مشکل‌ساز است
پیشنهاد گزارش ۶۰ ثانیه‌ای آذری جهرمی به کابینه چهاردهم
تجدید میثاق دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل
ستادکل نیرو‌های مسلح: با هرگونه تهدید دشمنان کوبنده‌تر از قبل برخورد می‌کنیم
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم
آخرین اخبار
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
عراقچی: تاریخ، تأخیر در محکومیت عملی تراژدی غزه را نخواهد بخشید
تاکید عراقچی و فواد حسین بر اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق
دیدار بهرامی با معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان
پکن: چین همچنان به موضعی عینی و منصفانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران پایبند خواهد بود
عراقچی با وزرای امور خارجه پاکستان و بحرین دیدار کرد
عارف: پزشکی ما در وضعیت برجسته‌ای قرار دارد
پیشنهاد گزارش ۶۰ ثانیه‌ای آذری جهرمی به کابینه چهاردهم
ستادکل نیرو‌های مسلح: با هرگونه تهدید دشمنان کوبنده‌تر از قبل برخورد می‌کنیم
چرا ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین اشغال شد؟
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم
سفیر ایران در مسکو: انتقال گاز روسیه به ایران در آینده نزدیک امکانپذیر است
پزشکیان: همه دعوا‌ها از هوای نفس آغاز می‌شود/ خدمت به مردم وظیفه همگانی
تجدید میثاق دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل
آمریکا زمانی که مایل باشد از منافقین به عنوان یک ابزار استفاده میکند
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳ شهریور
اکنون می‌توان تبیین کرد که پیمان ابراهیم چقدر برای جهان اسلام مشکل‌ساز است
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
وزیران خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه رایزنی‌ها برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند
پیام تبریک عراقچی به تیم ملی المپیاد نجوم
محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن
گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی
تلاش برای خدمتگزاری شایسته مبتنی بر عهدی است که با مردم بسته‌ایم
وزیر امور خارجه وارد جده شد
مردم، خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور را حمایت کنند
تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت
پزشکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدند
وزیر امور خارجه به عربستان رفت