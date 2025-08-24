باشگاه خبرنگاران جوان ـ همزمان با نخستین سالگرد استقرار دولت وفاق، ٢٨١ پروژه ورزشی در سراسر کشور افتتاح میشود.
با افتتاح این پروژهها، بیش از ۵١٨ هزار متر مربع به سرانه ورزشی کشور اضافه خواهد شد.
استان سیستان و بلوچستان با ۴۷ پروژه ورزشی دارای بیشترین افتتاح در هفته دولت خواهد بود و پس از آن استانهای فارس و خراسان رضوی با ٢٨ و ٢٧ بیشترین افتتاح را خواهند داشت.
با افتتاح این پروژهها، تعداد پروژههای ورزشی که در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم به چرخه خدمترسانی ورزش کشور اضافه میشود، به عدد ٩۵۴ پروژه خواهد رسید.
از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۶۷۳ پروژه ورزشی مورد افتتاح قرار گرفته است. از این تعداد، 58 % پروژهها در مناطق روستایی و 42% در مناطق شهری اجرا شدهاند. همچنین۶۲% از پروژهها به صورت روباز و ۳۸% به صورت سرپوشیده ساخته شدهاند.
از نظر توزیع جغرافیایی، استان آذربایجان غربی با ۴۵ پروژه در رتبه اول قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی (۳۸ پروژه)، خوزستان (۳۲پروژه)، اصفهان (۲۸ پروژه) و اردبیل (۲۵ پروژه) به ترتیب بیشترین تعداد پروژهها را به خود اختصاص دادهاند.
در تحلیل نوع پروژهها، زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال با ۴۰% بیشترین سهم را داشته است. پس از آن سالنهای چندمنظوره ورزشی (۲۵ % ) چمن فوتبال بزرگ (۱۵%)، استخرها (١٠%) و سایر پروژهها مانند خانه جوان، زورخانه و پیستها(۱۰%) قرار دارند.
منبع: پایگاه خبری ورزش و جوانان