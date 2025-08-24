ترافیک در بزرگراه مشهد- تهران سنگین اما روان است

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ رییس پلیس راه استان سمنان با اشاره به استقرار مواکب در جاده های این استان گفت:توصیه به رانندگان در این محور رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و درنظرگرفتن زمان استراحت بین هر ۲ ساعت رانندگی، برای پیشگیری از هر گونه حادثه است.

به گفته وی، خستگی و خواب‌آلودگی علت اصلی سوانح رانندگی در جاده‌های استان سمنان است و مسافران با خودداری از شتاب در مسیر سفر، هموطنان برای بازگشت از سفر زمان‌بندی لازم را داشته باشند تا دچار شتاب‌زدگی نشوند.

وی بیان کرد: به همین منظور تمهیدات لازم برای روان‌سازی ترافیک و استقرار تیم‌های پلیس راه و دیگر دستگاه‌های مرتبط در نقاط دارای گره ترافیکی و مناطق مستعد حادثه اندیشیده شده است تا کمترین سوانح رانندگی در استان رقم بخورد.

رییس پلیس راه استان سمنان با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان افزود: به علت کویری بودن محور و یکنواختی جغرافیای منطقه، خستگی و خواب‌آلودگی مهمترین علت در تصادفات استان است.