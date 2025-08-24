ترافیک در بزرگراه مشهد- تهران سنگین اما روان است

رییس پلیس راه استان سمنان با اشاره به موج بازگشت مسافران گفت: تردد خودرو‌های عبوری از مشهد به تهران در محدوده سمنان سنگین و پرحجم، اما روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛  رییس پلیس راه استان سمنان با اشاره به استقرار مواکب در جاده های این استان گفت:توصیه به رانندگان در این محور رعایت فاصله طولی، پرهیز از شتاب و درنظرگرفتن زمان استراحت بین هر ۲ ساعت رانندگی، برای پیشگیری از هر گونه حادثه است.

به گفته وی، خستگی و خواب‌آلودگی علت اصلی سوانح رانندگی در جاده‌های استان سمنان است و مسافران با خودداری از شتاب در مسیر سفر، هموطنان برای بازگشت از سفر زمان‌بندی لازم را داشته باشند تا دچار شتاب‌زدگی نشوند.

وی بیان کرد: به همین منظور تمهیدات لازم برای روان‌سازی ترافیک و استقرار تیم‌های پلیس راه و دیگر دستگاه‌های مرتبط در نقاط دارای گره ترافیکی و مناطق مستعد حادثه اندیشیده شده است تا کمترین سوانح رانندگی در استان رقم بخورد.

رییس پلیس راه استان سمنان با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان افزود: به علت کویری بودن محور و یکنواختی جغرافیای منطقه، خستگی و خواب‌آلودگی مهمترین علت در تصادفات استان است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ترافیک جاده ای ، حوادث جاده ای
خبرهای مرتبط
ترافیک جاده‌های استان سمنان پرحجم اما روان است
برق بازار و خیابان امام سمنان پس از ساعت ۱۷ قطع نمی‌شود
ترافیک پرحجم در محور های استان سمنان
تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی ترافیک سمنان
مصوبات ایمن سازی شورای ترافیک سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تغییر استانداران صحت ندارد؛ تفویض اختیارات دادیم
افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان
رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های دولت چهاردهم است/ هنوز ۲ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران سکونت دارند
افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان
۲۶۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان افتتاح شد
آخرین اخبار
رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های دولت چهاردهم است/ هنوز ۲ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران سکونت دارند
افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان
افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان
۲۶۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان افتتاح شد
تغییر استانداران صحت ندارد؛ تفویض اختیارات دادیم
افتتاح ۱۲۹ پروژه کشاورزی در سمنان با اعتبار ۴۰۱۱ میلیارد ریال؛ رونق معیشت و اشتغال در انتظار کشاورزان
جبیرها به توران کوچ کردند؛ امیدی تازه برای یوز آسیایی
ترافیک در بزرگراه مشهد- تهران سنگین اما روان است
جان باختن کارگر شهرداری سمنان حین انجام وظیفه
محبت امام رضا(ع) در تبعیت عملی از دستورات ایشان معنا می‌یابد
کشف ۲۴ فقره انواع سرقت در آرادان؛ ۹ سارق دستگیر شدند
آغاز موج تحول آموزشی در سمنان؛ ۹۹۱ معلم سفیران یادگیری نوین شدند
مشاهده ۲ قلاده یوزپلنگ در توران+ فیلم
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در سرخه