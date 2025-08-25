مرتس: آلمان باید به دنبال شرکای تجاری جدید باشد

صدر اعظم آلمان با انتقاد از رفتار تجاری آمریکا، تأکید کرد که برلین باید در جست‌وجوی شرکای جدید جهانی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که برلین باید فراتر از توافق تجاری اخیر با آمریکا عمل کرده و به دنبال یافتن شرکای تجاری جدید در سال‌های آینده باشد.

مرتس گفت: «اگر آمریکایی‌ها دیگر آماده بازی طبق قوانین سازمان تجارت جهانی نباشند، چگونه می‌توانیم تجارت جهانی را مدیریت کنیم؟ ما باید به دنبال شرکایی در جهان باشیم که با ما همفکر باشند». 

اشاره صدراعظم آلمان به توافق تجاری ماه ژوئیه است که بین اتحادیه اروپا و آمریکا منعقد شد. به موجب این توافق تعرفه واردات کالا میان دو طرف روی ۱۵ درصد ثابت باقی ماند. طبق مفاد این توافق، اتحادیه اروپا متعهد شده ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند و همچنین ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنایع نظامی آمریکا انجام دهد. در عین حال، کالا‌هایی مانند فولاد و آلومینیوم تعرفه ۵۰ درصدی خواهند داشت. 

ترامپ تهدید کرده بود در صورتی که تا مهلت تعیین شده توافقی حاصل نشود، تعرفه‌ها را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

منبع: رویترز

