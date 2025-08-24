باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی با فرا رسیدن هفته دولت سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳۶۵ پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری در سطح استان خراسان رضوی با اعتباری بالغ بر ۵۹ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها با حضور فرزانه صادق آغاز می‌شود.

از این تعداد، ۱۲۹۶ پروژه با اعتبار هزینه‌شده ۴۳ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری بوده و عملیات اجرایی ۶۹ پروژه با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان نیز آغاز خواهد شد.

همچنین از مجموع پروژه‌های قابل بهره‌برداری، شهرداری مشهد با ۲۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان، جهاد کشاورزی با ۲۰۱۶ میلیارد تومان و صنعت، معدن و تجارت با ۱۹۲۴ میلیارد تومان در صدر دستگاه‌های دارای بیشترین اعتبار پروژه‌های افتتاحی قرار دارند.

از نظر تعداد، کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۱۵۲ پروژه، جهاد کشاورزی با ۱۴۲ پروژه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۹۵ پروژه پیشتاز هستند.

همچنین در میان شهرستان‌های استان، مشهد با ۳۰ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان، نیشابور با ۱۵۶۱ میلیارد تومان و تربت حیدریه با ۱۰۴۷ میلیارد تومان بیشترین اعتبار پروژه‌های آماده بهره‌برداری را به خود اختصاص داده‌اند.

خواف با ۱۱۷ پروژه، مشهد با ۱۱۵ پروژه و قوچان با ۱۱۲ پروژه نیز بیشترین تعداد پروژه قابل افتتاح را دارا هستند.

بنابر این گزارش، پروژه‌های افتتاحی هفته دولت ۱۴۰۴ در استان خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن: ۲۶ پروژه به ارزش ۲۰۰۱ میلیارد تومان، مسکن: احداث و تکمیل ۲۲۸ واحد مسکونی با ۴۲۵ میلیارد تومان، برق‌رسانی: ۹۵ پروژه با ۱۲۰۸ میلیارد تومان، ارتباطات و فناوری اطلاعات: ۳۹ پروژه با ۱۸۹۴ میلیارد تومان، محرومیت‌زدایی: ۱۶۹ پروژه با ۱۷۷ میلیارد تومان، توسعه روستایی: ۳۳۵ پروژه با ۱۶۳۰ میلیارد تومان، بهداشت و درمان: ۲۹ پروژه با ۲۴۲ میلیارد تومان، کشاورزی و منابع طبیعی: ۱۴۴ پروژه با ۲۰۵۱ میلیارد تومان، عمران شهری: ۱۷۶ پروژه با ۲۵ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان، تأمین آب و فاضلاب: ۶۱ پروژه با ۳۲۱۶ میلیارد تومان، راه و حمل‌ونقل: ۶۸ پروژه با ۹۷۹ میلیارد تومان، ورزش و جوانان: ۵ پروژه با ۵ میلیارد تومان، گردشگری: ۳۰ پروژه با ۱۹۱۳ میلیارد تومان و آموزش: ۸۴ پروژه بازسازی و نوسازی مدارس با ۴۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پروژه‌های آماده کلنگ‌زنی

همچنین با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، عملیات اجرایی ۶۹ پروژه با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان نیز آغاز خواهد شد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان خراسان رضوی به نمایندگی از دولت، احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان نیز آغاز خواهد شد.

همچنین گازرسانی به صنایع و واحد‌های تولیدی توسط شرکت گاز استان با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار، احداث و بازسازی بخشی از بلوار شاهنامه مشهد توسط شهرداری با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

پروژه‌هایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد، حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، بهداشت، آموزش، راه‌سازی، گردشگری و توسعه روستایی را در بر می‌گیرند.