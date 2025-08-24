باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در شبهای پایانی صفر، وقتی اندوه محرم هنوز در جانهاست، نسیمی از ربیعالاول میوزد. گویی تقویم آسمانی، پس از دو ماه سوگ، دلها را به بهار دعوت می کند. ماهی که نامش از «ربیع» میآید، اما بهار آن نه در طبیعت، که در جان انسانهاست.
آغاز یک فصل تازه
حجت الاسلام محمدی،کارشناس مذهبی گفت:اولین شب ربیعالاول، یادآور «لیلة المبیت» است؛ شبی که حضرت علی (ع) در بستر پیامبر خوابید تا جان او را از خطر نجات دهد. این شب، نقطهای است که تاریخ اسلام از تهدید به تولد امید میرسد. در همین شب، بسیاری غسل میکنند، لباس نو میپوشند، و دعای آغاز ماه را زمزمه میکنند؛ گویی با هر کلمه، غبار اندوه را از دل میزدایند.
اعمالی برای بازسازی درون
او افزود:در منابعی چون «اقبالالاعمال» و «مفاتیحالجنان»، اعمالی برای آغاز این ماه ذکر شدهاند. اما آنچه در دل این اعمال نهفته است، چیزی فراتر از مناسک است: روزه شکرانه، نه فقط برای نجات پیامبر، بلکه برای نجات خود از روزمرگی. دعای اول ماه، نه فقط برای طلب رحمت، بلکه برای بازنگری در مسیر زندگی. و زیارت پیامبر و امامان، نه فقط برای اتصال به گذشته، بلکه برای یافتن معنا در حال است.
به گفته این کارشناس مذهبی،حلول ماه ربیعالاول، فقط یک تغییر در تقویم نیست؛ یک دعوت است. دعوتی برای بازسازی درون، برای بازنگری در مسیر، و برای بازگشت به نور. در این ماه، هر غسل، هر دعا، و هر زیارت، میتواند نقطهای برای آغاز دوباره باشذ.
او گفت:ماه ربیعالاول برای مسلمانان اهمیت ویژهای دارد، چون در دل خود لحظاتی سرنوشتساز از تاریخ اسلام را جای داده؛لحظاتی که نهتنها مسیر دین را شکل دادند، بلکه معنای امید، رحمت و استمرار را در دل مؤمنان زنده نگه داشتند. این ماه، نقطه گذار از سوگ به سرور، از غیبت به انتظار، و از هجرت به تولد است.
دلایل اهمیت ماه ربیعالاول برای مسلمانان /میلاد پیامبر اکرم (ص)
این کارشناس دینی در اهمیت ماه ربیع الاول گفت:در هفدهم ربیعالاول (به روایت شیعه) و دوازدهم این ماه (به روایت اهل سنت)، پیامبر اسلام متولد شد. این روز، نماد آغاز رحمت الهی بر بشر است. مسلمانان آن را جشن میگیرند نه فقط بهعنوان یک تولد، بلکه بهعنوان تولد اخلاق، عدالت و معنویت.
آغاز امامت حضرت مهدی (عج)و نجدید عهدی دوباره
او افزود:در نهم ربیعالاول، پس از شهادت امام حسن عسکری (ع)، امامت به حضرت ولیعصر (عج) منتقل شد. این روز، آغاز عصر غیبت صغری و سپس کبری است؛دورانی که شیعه با امید به ظهور، مسیر خود را ادامه میدهد. این امامت، اگرچه پنهان است، اما زنده و جاری در دلهاست.
او گفت:آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در روز نهم ربیع الاول، فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و شیعیان با ابراز عشق و ارادت، تعهد خود را نسبت به آن امام غایب برای تحقق عدالت و حکومت جهانی اسلام با خواندن دعاهایی، چون دعای عهد، اعلام میدارند.
هجرت پیامبر از مکه به مدینه
حجت الاسلام محمدی گفت:در آغاز این ماه، پیامبر (ص) از غار ثور خارج شد و به سوی مدینه حرکت کرد. این هجرت، نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود؛ از تهدید به تأسیس جامعه اسلامی. مسجد قبا، اولین مسجد اسلام، نیز در همین ماه بنا شد.
ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه (س)
او افزود:در دهم ربیعالاول، پیامبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد؛ اتحادی که نهتنها شخصی، بلکه تاریخی بود. حضرت خدیجه، نخستین زن مسلمان و حامی بیبدیل پیامبر در سالهای سخت آغاز دعوت بود.
ولادت امام جعفر صادق (ع)
او گفت:در هفدهم ربیعالاول، همزمان با میلاد پیامبر، امام صادق (ع) نیز متولد شد. او بنیانگذار مکتب فقهی شیعه و نماد عقلانیت دینی است.
۲۳ ربیعالاول؛ روز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم
حجت الاسلام محمدی گفت:در بیستوسوم ربیعالاول سال ۲۰۱ هجری قمری، حضرت فاطمه معصومه (س)، خواهر امام رضا (ع)، پس از سفری دشوار و پرخطر، وارد شهر قم شد. این ورود، نه فقط یک توقف در مسیر هجرت، بلکه نقطهای تاریخی در شکلگیری هویت مذهبی قم بود.
او گفت:قم، از آن روز به بعد، به خانه اهل بیت تبدیل شد؛ شهری که در آن علم، محبت و انتظار در هم تنیده شدند. حضور حضرت معصومه (س) در قم، و سپس وفات و دفن ایشان در این شهر، باعث شد که قم به یکی از مراکز اصلی تشیع و زیارت تبدیل شود.