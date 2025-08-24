باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بلاتکلیفی دختر ایرانی در زندان‌های فرانسه + فیلم

۶ ماه از بازداشت بدون محاکمه مهدیه اسفندیاری در فرانسه می‌گذرد، اما دستگاه قضایی این کشور هنوز زمانی را برای بررسی پرونده او اعلام نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدیه اسفندیاری یک فعال اجتماعی و سیاسی ایرانی است که سال‌هاست در فرانسه زندگی می‌کند. او در یک عملیات پلیسی توسط مقامات امنیتی فرانسه بازداشت شده است. دلایل رسمی بازداشت او هنوز به طور کامل اعلام نشده، اما برخی منابع از اتهاماتی مانند همکاری با گروه‌های خارجی تحت تحریم، اخلال در امنیت عمومی فرانسه، و نقض قوانین مهاجرتی سخن می‌گویند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه هم وطن گول کانالهای فارسی زبان صهیونیستی. لندنی و لوسانجلیسی را میخورند که بهشون میگن .ازادی و حقوق بشر در کشورهای غربی وجود دارد
ولی نمیگویند .ازادی و حقوق بشر باید در چارچوب و
طبق سیاست خارجی انها باشد
.باید حرف .استوری طبق ان چارچوب فقط باشه
در غیر اینصورت مثل یک تروریست خطرناک باهات رفتار میکنند که در زندان هم بقیه باهات تماس نگیرند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
مهد دمکراسی دنیا فرانسه خاک بر سرشان و این دمکراسی شون
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای عراقچی فکر کن خواهر خودتونه.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
نه حقوق بشر و نه آزادی در جهان هست اینها همه دروغی بیش نیستند
لعنت بر فرانسه کثیف
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۳ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
فرانسویها هم پررو هستن هم خلافکار مثه خودشون رفتار کنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
مهد ازادی - لعنت به این نماد ازادی - دولتهای کثیف فرانسه نشون دادند این همه شعار ازادی یه دروغ کثیفی بسشتر نبود
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۴:۴۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
فرانسه جنایتکار هم پیمان اسراییل جنایتکار
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
نشان از دولت ترسو چهاردهم هست
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
فرانسه میخواهد با جاسوسها یش مبادله بکند
۳
۹
پاسخ دادن