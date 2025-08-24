باشگاه خبرنگاران جوان - مهدیه اسفندیاری یک فعال اجتماعی و سیاسی ایرانی است که سالهاست در فرانسه زندگی میکند. او در یک عملیات پلیسی توسط مقامات امنیتی فرانسه بازداشت شده است. دلایل رسمی بازداشت او هنوز به طور کامل اعلام نشده، اما برخی منابع از اتهاماتی مانند همکاری با گروههای خارجی تحت تحریم، اخلال در امنیت عمومی فرانسه، و نقض قوانین مهاجرتی سخن میگویند.
ولی نمیگویند .ازادی و حقوق بشر باید در چارچوب و
طبق سیاست خارجی انها باشد
.باید حرف .استوری طبق ان چارچوب فقط باشه
در غیر اینصورت مثل یک تروریست خطرناک باهات رفتار میکنند که در زندان هم بقیه باهات تماس نگیرند
لعنت بر فرانسه کثیف