باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد: این احتمال وجود دارد که دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم درباره تبادل اسرا و برقراری آتشبس در غزه، در کشور امارات برگزار شود.
همچنین طبق این گزارش، احتمال برگزاری مذاکرات در یک کشور اروپایی نیز وجود دارد.
آخرین دور مذاکرات دوحه بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. مقامات حماس روز دوشنبه هفته گذشته، پیشنهاد آتشبس مصر و قطر را پذیرفتند که عملیات نظامی در غزه را به مدت ۶۰ روز متوقف میکرد و آزادی حدود نیمی از ۲۰ اسیر زنده باقیمانده اسرائیلی را تضمین میکرد. با این حال، از زمانی که حماس با آتشبس مرحلهای موافقت کرده، نتانیاهو دوباره موضع خود را تغییر داده و درخواستهای خود را افزایش داده است.
رژیم اسرائیل بر آزادی همه اسیران اسرائیلی و شرایط «قابل قبول» اصرار دارد، بدون اینکه مشخص کند این شرایط شامل چه مواردی میشود.
این رژیم در همین حال اعلام کرده که قصد اشغال شهر غزه را دارد. منابع رسانهای صهیونیست میگویند این حمله تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز میشود و پیش از آن شهر غزه تخلیه خواهد شد.
در همین حال، فشارهای داخلی بر نتانیاهو در حال افزایش است. تظاهرکنندگان اسرائیلی شنبه شب به خیابانها آمدند و خواستار توافق آتشبس برای بازگرداندن ۵۰ اسیر اسرائیلی باقیمانده در غزه شدند. اعضای خانواده اسیران میگویند بنیامین نتانیاهو به مردم دروغ گفته و آنها را فریب داده است.
منبع: تایمز اسرائیل