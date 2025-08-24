جبیرها به توران کوچ کردند؛ امیدی تازه برای یوز آسیایی

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان از اجرای موفق عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران خبر داد.

او با بیان اینکه هدف اصلی این پروژه، تأمین طعمه برای یوز آسیایی است، گفت: بقای یوز به جمعیت پایدار طعمه‌ها وابسته است و حضور جبیرها می‌تواند شرایط زیستی این گونه در خطر انقراض را بهبود بخشد.

یوسف‌پور با اشاره به جایگاه ویژه پارک ملی توران افزود: توران مهم‌ترین زیستگاه یوز آسیایی در کشور و جهان است و تقویت منابع غذایی در این منطقه می‌تواند شانس زادآوری و پایداری جمعیت یوزها را افزایش دهد.

وی این اقدام را بخشی از برنامه جامع حفاظت از یوز آسیایی دانست و خاطرنشان کرد: با انتقال و افزایش جمعیت جبیرها در توران، علاوه بر تأمین نیاز غذایی یوزها، شاهد تقویت تنوع زیستی و ایجاد تعادل بوم‌شناختی در این زیستگاه ارزشمند خواهیم بود.