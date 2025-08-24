جبیرها به توران کوچ کردند؛ امیدی تازه برای یوز آسیایی

در اقدامی کم‌سابقه، تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران منتقل شدند تا زنجیره غذایی یوز آسیایی تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛  سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان از اجرای موفق عملیات انتقال تعدادی جبیر از پارک ملی کویر مرکزی به پارک ملی توران خبر داد.

او با بیان اینکه هدف اصلی این پروژه، تأمین طعمه برای یوز آسیایی است، گفت: بقای یوز به جمعیت پایدار طعمه‌ها وابسته است و حضور جبیرها می‌تواند شرایط زیستی این گونه در خطر انقراض را بهبود بخشد.

یوسف‌پور با اشاره به جایگاه ویژه پارک ملی توران افزود: توران مهم‌ترین زیستگاه یوز آسیایی در کشور و جهان است و تقویت منابع غذایی در این منطقه می‌تواند شانس زادآوری و پایداری جمعیت یوزها را افزایش دهد.

وی این اقدام را بخشی از برنامه جامع حفاظت از یوز آسیایی دانست و خاطرنشان کرد: با انتقال و افزایش جمعیت جبیرها در توران، علاوه بر تأمین نیاز غذایی یوزها، شاهد تقویت تنوع زیستی و ایجاد تعادل بوم‌شناختی در این زیستگاه ارزشمند خواهیم بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: یوزپلنگ آسیایی ، پارک ملی کویر
خبرهای مرتبط
یوز آسیایی و چالش تابستانی در کریدور مرگ/ حیات وحش زیر چرخ خودروها
پارک ملی توران دوباره خبرساز شد؛ ۳قلاده یوز آسیایی در لنز دوربین
شناسایی قطعی ۲ یوز نر در توران/ امید تازه برای نجات یوز آسیایی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
حیات وحش فقط باید از شکارچیان دو پا حفظ شود
هیچ شکارچی به حیات وحش آسیب نمی‌رساند به جز شکارچی دوپا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
حالا این خبر را میدن اقداماتی هم برای یوزها انجام میدن ؟نه مردم هیچی ندارن توقع دارین به یوزها برسن اینا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
آقا حالا چرا جبیر؟ خرگوش بریز جلو یوزپلنگ که زاد آوریشم زیاده، جبیر حیفه، مگه در سال چند بار زایمان میکنه؟ هر بارم فقط یدونه همونم اگه به سن بلوغ برسه!!! ولی خرگوش هر دفعه چند تا بچه میاره، زیاد هم هستن. یوزپلنگ هم اگه دلش غذا میخواد بدود دنبال خرگوش.
۰
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
خرگوش حرام هست حلال گوشت میذارن که خودشونم بخورن
Iran (Islamic Republic of)
هاکان
۱۲:۴۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
بهترین جواب ،??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
یوزپلنگ ها باید با هواگرد کنترل بشن و هر کدوم زخمی شدن و از پا افتادن فورا مداوا و به طبیعت برگردونده بشن
۱
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
فکر کردی ایران استرالیا هست ؟ خخخخ ایران با افغانستان مقایسه کنی بهتره
تا حالا هر حیوون درنده خواستن زنده گیری کنند کشتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
امید که حواستان به تغذیه آنها باشد که تلف نشوند
۱
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۳:۳۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
بیشترین شکارچی مردم هستن
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فایقی
۰۳:۱۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش علاوه بر جیب برها عده ای از دزدها واختلاصگرها و خلافکاران راهم در کویر رها می‌کردند تا طعمه یوز پلنگ و کفتار وگرگ شوند و مردم نفس راحتی از دستشان میکشیدند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
آفرین بر مردم شاهرود
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
بعنی از طنز ماجرا هرچی بگم کم نمیشه
پاسه حمایت از یه حیوون یه سری حیوون دیگرو میگرن میدن اون بخوره? آخه مسخره ها کی این حق رو بهتون داده که یکیو بکشی دیگرو حمایت کنی
۵
۳
پاسخ دادن
تغییر استانداران صحت ندارد؛ تفویض اختیارات دادیم
افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان
رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های دولت چهاردهم است/ هنوز ۲ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران سکونت دارند
افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان
۲۶۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان افتتاح شد
آخرین اخبار
رفع ناترازی انرژی از اولویت‌های دولت چهاردهم است/ هنوز ۲ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران سکونت دارند
افتتاح باند جدید محور سرخه - سمنان
افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان
۲۶۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان افتتاح شد
تغییر استانداران صحت ندارد؛ تفویض اختیارات دادیم
افتتاح ۱۲۹ پروژه کشاورزی در سمنان با اعتبار ۴۰۱۱ میلیارد ریال؛ رونق معیشت و اشتغال در انتظار کشاورزان
جبیرها به توران کوچ کردند؛ امیدی تازه برای یوز آسیایی
ترافیک در بزرگراه مشهد- تهران سنگین اما روان است
جان باختن کارگر شهرداری سمنان حین انجام وظیفه
محبت امام رضا(ع) در تبعیت عملی از دستورات ایشان معنا می‌یابد
کشف ۲۴ فقره انواع سرقت در آرادان؛ ۹ سارق دستگیر شدند
آغاز موج تحول آموزشی در سمنان؛ ۹۹۱ معلم سفیران یادگیری نوین شدند
مشاهده ۲ قلاده یوزپلنگ در توران+ فیلم
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در سرخه