لاله گردانی خدام شاهچراغ در سوگ شهادت امام رئوف + فیلم و تصاویر

مراسم خطبه خوانی و لاله گردانی خدام حرم مطهر شاهچراغ (ع) به مناسبت سالروز شهادت امام رضا علیه السلام برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -  مراسم لاله گردانی خدام حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور عزاداران و ارادتمندان امام هشتم برگزار شد. در این آئین، خادمان حرم مطهر با در دست داشتن لاله‌های روشن به سمت بارگاه مطهر حضرت شاهچراغ (ع) حرکت کردند و پس از قرائت زیارت‌نامه، به همراه زائران و ارادتمندان این امامزاده همام به مرثیه‌سرایی و عزاداری پرداختند.

محبان و دلدادگان امام مهربانی‌ها نیز با حضور در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برادر بزرگوار امام رضا (ع) با عرض تسلیت به این امام زاده جلیل القدر با سوگواری ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.

