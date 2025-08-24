باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی متفاوت از حمایت پاکستانی‌ها از ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم

پیرمرد پاکستانی که در روز‌های جنگ ۱۲ روزه روی پشت‌بام رفت و برای پیروزی ایران دعا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های پرتنش جنگ ۱۲ روزه، یک پیرمرد پاکستانی با اقدامی نمادین، بر روی پشت‌بام خانه‌اش رفت و برای پیروزی ایران دعا کرد.

مطالب مرتبط
روایتی متفاوت از حمایت پاکستانی‌ها از ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن

روایتی متفاوت از حمایت پاکستانی‌ها از ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود

روایتی متفاوت از حمایت پاکستانی‌ها از ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

نقش منافقین در حمله اسرائیل به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه

روایتی متفاوت از حمایت پاکستانی‌ها از ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

ماجرای نشست دشمنان ایران در یک پایتخت اروپایی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای نشست دشمنان ایران در یک پایتخت اروپایی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
۱۳۶۰

ماجرای نشست دشمنان ایران در یک پایتخت اروپایی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
ماجرای روحانی ترکیه‌ای که خودش را ایرانی جا زد تا در دفاع مقدس شرکت کند + فیلم
۱۲۴۵

ماجرای روحانی ترکیه‌ای که خودش را ایرانی جا زد تا در دفاع مقدس شرکت کند + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
پیاده‌روی حرم تا حرم بخش کویرات به سمت آقاعلی عباس + فیلم
۷۴۱

پیاده‌روی حرم تا حرم بخش کویرات به سمت آقاعلی عباس + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
بلاتکلیفی دختر ایرانی در زندان‌های فرانسه + فیلم
۷۲۷

بلاتکلیفی دختر ایرانی در زندان‌های فرانسه + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی از سربازی که ۱۲ ساعت زیر آوار زندان بود + فیلم
۷۱۹

روایتی از سربازی که ۱۲ ساعت زیر آوار زندان بود + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.