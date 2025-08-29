سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد برمبنای آب بهره برداری سال آتی به بخش کشاورزی الگوی کشت را تنظیم می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه ناترازی آب و انرژی بویژه در خصوص بخش کشاورزی، برنامه هایی برای کاهش اثرات این ناترازی ها باید بکار گرفته شود.

به گفته وی،  مقابله با پدیده ناترازی ها نیازمند اعتبارات خاص برای نگهداری سرمایه های موجود سدها، کانال و اراضی کشاورزی و دیگر زیرساخت های تامین آب و امنیت غذایی است که توامان با یکدیگر تامین آب و امنیت غذایی داشته باشیم.

هدایتی ادامه داد: شرایط فعلی دسترسی کشاورزی آب و تامین و نگهداری را باید پایدار کنیم که طرح های عمرانی ۳ تا ۵ درصد اعتبارات برای نگهداری سازه ها نیازمند است که در یک دهه گذشته برای احداث نیروگاه های برق و تامین نیروگاه های موجود در بحث زیرساخت کشاورزی مشکل داشتیم که استهلاک در بخش زیرساخت کشاورزی از سرمایه گذاری در این حوزه پیشی گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه کمتر از  ۵ درصد اعتبارات برنامه هفتم‌تخصیص داده شده است، افزود: در جلساتی که طی یکسال گذشته داشتیم، سعی کردیم برنامه ریزان آب و کشاورزی به همدیگر نزدیک کنیم تا در شرایط بحرانی تصمیمات بهتر و منسجم گرفته شود که وزارت نیرو و وزارت جهاد هر ۲ هفته یکبار جلساتی با یکدیگر تشکیل دادند، اما برای اجرای الگوی کشت باید از آخرین وضعیت آب با خبر شویم.

سرپرست دفتر امور آب کشاورزی گفت: تا پایان مردادماه وزارت نیرو آب بهره برداری سال آتی در ۲ سناریو به ما اعلام کند تا وزارت جهاد برآن مبنا الگوی کشت را تنظیم کند تا در صورت بروز شرایط بدبینانه یا شرایط نرمال برنامه مشخص داشته باشیم. در خصوص تامین ناترازی انرژی جلسات مدون داشتیم و امسال سعی شد قطعی برق ها در سقف ۵ ساعت باقی بماند که بدلیل قطعی برق سراسری در برخی موارد ۲ ساعت قطعی برق منطقه ای داشتیم که وزارت جهاد اعتراض های خود در این خصوص را اعلام کرده است، اما شرایط ناترازی انرژی به گونه ای است که قطعی برق داریم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
هدف از باز شدن صادرات بیرویه محصولات کشاورزی،ایجاد خشکسالی در ایران است،چون صادرات محصولات پر آببر مساوی است با صادرات آب وکاهش منابع آبی؟واین کار به نفع دشمنان است ه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
برای تولید یک کیلو سیب زمینی حتی در آبیاری نوین بالای ۴۰۰لیتر آب مصرف میشود،متاسفانه صادرات بیرویه آن باعث گرانی میشود وبرای کسب سود مقطعی اکثر کشاورزان سطح زیر کشت سیب زمینی راافزایش میدهند،درنتیجه الگوی کشتی رعایت نمیشود،صادرات سیب زمینی ومحصولات پرآببر باید محدود شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بایدمصرف برق فرهنگ سازی شود اداره برق تنها زورش به چاه کشاورزی است و با کنتور هوشمند روزی ۶ ساعت خاموشی می‌دهد کشاورز با قطعی برق اجباری الگوی کشت معنی ندارد
Iran (Islamic Republic of)
کنشگر
۱۸:۲۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
زیر بنای الگوی کاشت،مطالعات و آمایش سرزمین کشاورزی است.
