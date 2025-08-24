باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن پیام تبریک احمد دنیامالی به شرح زیر است:
«به نام خداوند دانا و توانا
ملت شریف و ورزشدوست ایران، فرارسیدن ماه ربیعالاول ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت را تبریک میگویم و خدا را شاکرم که روشنی این ماه با قهرمانی سرافرازانه تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران دررعرصهی رقابتی جهانی همراه شد.
آنچه مسلم است کشتی همواره پیشگامی خود را در استمرار مدال آوری و قهرمانی در رویدادهای مختلف آسیایی و جهانی حفظ کرده و در این رقابتها نیز از قدرتنمایی و بروز توانمندی کشتی فرنگی جوانان ایران همچنون دیگر اهالی کشتی و مردم علاقمند به این رشته، بسیار خشنود شدم.
بدون شک کشتی ایران در بخش آزاد نیز توانمندی خود را بارها در دنیا به منصه ظهور رسانده و اکنون نیز فدراسیون کشتی در قالب برنامههای راهبردی خود، همچنان باید مسیر افتخارآفرینی کشتی آزاد و فرنگی را در رویدادهای مهم پیشرو، به منصه ظهور خواهد رساند.
مراتب قدردانی خود را از فدراسیون کشتی و مربیان زحمتکش در سراسر ایران اعلام میدارم و به قهرمانان کشتی فرنگی جوانان ایران که عزتمندانه بار دیگر نام ایران عزیز را مقتدرانه در این رقابتها به ثبت رساندند، همچنین کادر فنی و سرپرستی و مردم علاقمند ورزش بویژه عاشقان کشتی تبریک میگویم.
همواره بدرخشید عزیزان و قهرمانان ایران اسلامی.»