باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - رژیم صهیونیستی با بیش از ۱۰ جنگنده و شلیک ۳۵ موشک، بار دیگر به یمن حمله کرد. این حملات که تاسیسات غیرنظامی مانند نیروگاه صنعا را هدف قرار داد، ناکامی تلآویو در برابر مقاومت یمن را نشان داد. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، این حملات را بینتیجه خواند و بر حمایت قاطع یمن از غزه تأکید کرد.
یمن بار دیگر به رژیم صهیونیستی نشان داد که ارادهاش تسخیرناپذیر است. حملات روز گذشته تلآویو به صنعا، با بیش از ۱۰ جنگنده و شلیک دستکم ۳۵ موشک و راکت، نهتنها نتوانست روحیه یمنیها را درهم بشکند، بلکه مانند سیلی محکمی بر پیکره متزلزل رژیم صهیونیستی فرود آمد. هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی مانند نیروگاه حزیز و کاخ ریاست جمهوری صنعا که مدتهاست به دلیل حملات پیشین متروکه شده، حکایت از استیصال استراتژیک تلآویو دارد.
کمیتههای مقاومت فلسطین این تهاجم را «نشانهای از سردرگمی و شکست» رژیم صهیونیستی توصیف کردند، در حالی که پدافند هوایی یمن با سامانههای بومی خود، بخش عمده این حملات را خنثی کرد و جنگندههای دشمن را وادار به فرار از آسمان یمن نمود.
محمد الفرح، از رهبران انصارالله، با صلابتی مثالزدنی اعلام کرد که این حملات تنها «دردآوری» ضربات موشکی و پهپادی یمن به عمق اراضی اشغالی را تأیید میکند. عملیات یمن، بهویژه علیه بندر ایلات، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به مرز فروپاشی کشانده و این رژیم را در برابر فشارهای داخلی و خارجی شکنندهتر کرده است. این نمایش قدرت یمن، نهتنها تلآویو را تحقیر کرد، بلکه محور مقاومت را بهعنوان نیرویی غیرقابل مهار در منطقه تثبیت نمود.
در آسمانهای صنعا، جایی که رژیم صهیونیستی خیال فتح و سلطه داشت، پدافند هوایی یمن حماسهای آفرید که تاریخ آن را ثبت خواهد کرد. منابع نظامی یمنی تأیید کردند که سامانههای پدافندی بومی که در سایه محاصرهای ظالمانه توسعه یافتهاند، نهتنها در برابر اسکادران جنگندههای دشمن ایستادگی کردند، بلکه با تعقیب و اخراج آنها، ضربهای کاری به اعتبار نظامی تلآویو وارد کردند.
پدافند یمن با خنثیسازی بخش عمده حملات و وادار کردن جنگندهها به فرار، تواناییهای نظامی این کشور را به رخ جهانیان کشید. رژیم صهیونیستی، طبق ادعای رادیو ارتش خود، مدعی هدف قرار دادن «زیرساختهای نظامی» مانند نیروگاههای حزیز و عصر بود، اما منابع یمنی تأیید میکنند که این حملات عمدتاً تاسیسات غیرنظامی، از جمله نیروگاه حزیز که برق شهروندان را تأمین میکند، را هدف قرار دادهاند. این انتخاب هدف، نشانهای از ضعف اطلاعاتی رژیم است که نهتنها به تخریب زیرساختهای مدنی منجر شد، بلکه خشم عمومی در یمن و منطقه را علیه رژیم صهیونیستی شعلهور کرد.
حمله به کاخ ریاست جمهوری صنعا، که به ادعای رژیم «پیامی روشن» بود، به دلیل متروکه بودن این مکان، به یک نمایش مضحک تبلیغاتی تبدیل شد. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که این حملات دستکم دو شهید و ۳۵ زخمی بر جای گذاشت، اما این تلفات تنها عزم یمنیها را برای ادامه مبارزه تقویت کرد.
وقتی کانال دوازدهم تلویزیون رژیم صهیونیستی لب به اعتراف میگشاید و انصارالله را «سازمانی سرسخت و غیرقابل مهار» میخواند، یعنی تلآویو در برابر یمن به زانو افتاده است. این رسانه صراحتاً اعلام کرد که توانایی رژیم برای متوقف کردن حملات موشکی و پهپادی یمن «بسیار محدود» است، اعترافی که مانند زنگ خطری در سرزمینهای اشغالی طنینانداز شد.
حملات یمن به اهدافی مانند بندر ایلات، که عملاً این بندر را از کار انداخته، نهتنها خسارات مادی سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرده، بلکه اعتماد عمومی به ماشین نظامی تلآویو را متلاشی کرده است. حضور نتانیاهو، ایال زامیر و یسرائل کاتس در اتاق عملیات، که قرار بود نمادی از اقتدار باشد، در برابر ناکامی حملات و فرار جنگندهها، به صحنهای از تحقیر تبدیل شد.
حملات یمن به کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، تجارت دریایی تلآویو را فلج کرده و هزینههای اقتصادی هنگفتی به این رژیم تحمیل کرده است. وزارت خارجه یمن با قاطعیت اعلام کرد که تجاوزات رژیم «بدون مجازات» نخواهد ماند، وعدهای که با توجه به سابقه عملیات موفق یمن، لرزه بر اندام صهیونیستها انداخته است.
یمن، با حمایت بیچونوچرا از غزه، به قلب تپنده محور مقاومت تبدیل شده است. محمد الفرح با تأکید بر ادامه مبارزه تا رفع محاصره غزه، پیامی روشن به رژیم صهیونیستی و متحدانش ارسال کرد: یمن هرگز عقبنشینی نمیکند. کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای آتشین، ضمن ستایش از پایداری یمن، حملات رژیم صهیونیستی را نشانهای از «استیصال» و «شکست» تلآویو دانستند. این بیانیه که در المیادین بازتاب یافت، عملکرد پدافند هوایی یمن را «قهرمانانه» توصیف کرد و پیشرفتهای نظامی این کشور را ستود. یمن با تکیه بر توان بومی خود، نهتنها در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده، بلکه به یک نیروی الهامبخش برای مقاومت منطقهای تبدیل شده است.
حملات یمن به کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، که تجارت دریایی تلآویو را مختل کرده، نشاندهنده عمق استراتژیک این کشور است. این عملیات که حتی ائتلاف غربی به رهبری آمریکا و بریتانیا را به واکنش واداشته، نتوانسته خللی در اراده یمن ایجاد کند. این اتحاد ناگسستنی میان یمن و غزه، محور مقاومت را به یک نیروی غیرقابل توقف تبدیل کرده که رژیم صهیونیستی را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است.
با نگاهی به افق پیشرو، یمن نهتنها بهعنوان یک نیروی مقاومتی، بلکه بهعنوان معمار نظم نوین خاورمیانه قد علم کرده است. پیشرفتهای نظامی یمن، از سامانههای پدافندی تا موشکهای دوربرد، در سایه محاصرهای ظالمانه، نشاندهنده پتانسیل بینهایت این ملت است. تهدید وزارت خارجه یمن مبنی بر اینکه تجاوزات رژیم صهیونیستی «بدون پاسخ» نخواهد ماند، با توجه به سابقه حملات موفق به اهدافی مانند ایلات و تلآویو، میتواند به معنای تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی باشد.
ادامه این روند، اقتصاد شکننده تلآویو را که همین حالا هم با اختلال در تجارت دریایی و افزایش هزینههای نظامی دستوپنجه نرم میکند، به مرز فروپاشی نزدیکتر خواهد کرد. حملات یمن نهتنها رژیم صهیونیستی، بلکه متحدان غربی آن را نیز در تنگنا قرار داده است. در این میان، حمایت بیوقفه یمن از غزه، که ریشه در آرمانهای انسانی و اسلامی دارد، محور مقاومت را به یک نیروی متحد و غیرقابل مهار تبدیل کرده است.
یمن، با هر موشک و هر عملیات، پرچم مقاومت را بالاتر میبرد و آیندهای را نوید میدهد که در آن، رژیم صهیونیستی به حاشیه تاریخ رانده خواهد شد.