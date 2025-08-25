مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت

سخنگوی شرکت نفت یمن می‌گوید سوخت مصرفی جنگنده‌های اسرائیلی برای پرواز تا یمن، بیشتر از سوخت موجود در جایگاهی بود که هدف قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل به صنعا، «عصام المتوکل» سخنگوی شرکت نفت یمن ویدئویی از خود در فیسبوک منتشر کرد تا پیامی جسورانه به سران صهیونیست ارسال کند.

المتوکل در این ویدئو مقابل جایگاه سوختی ایستاد که توسط جت‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته است. او گفت: «از اینکه تعداد زیادی جت اسرائیلی مسافت طولانی را پرواز کرده‌اند تا فقط یک جایگاه سوخت غیرنظامی را هدف قرار دهند، شگفت‌زده شده‌ایم و آن را نشانه‌ای از سردرگمی اسرائیل می‌دانیم که سعی دارد با انتشار دود در هوا، ادعای پیروزی کند».

این مقام یمنی در ادامه گفت: «تایید می‌کنیم که مقدار سوخت مصرف شده توسط هواپیما‌های دشمن برای بمباران این جایگاه سوخت، بیشتر از میزان سوختی بوده که در مخازن این جایگاه‌ها بوده و هدف قرار گرفته است». 

المتوکل گفت که انصارالله از حمایت از فلسطینی‌ها منصرف نخواهند شد و «وضعیت عرضه پایدار است» و این جنبش آماده نبرد است.

رژیم اسرائیل در ادامه تجاوز‌های بین‌المللی خود عصر امروز پایتخت یمن را هدف قرار داد. ارتش این رژیم اعلام کرد که اهداف شامل یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست جمهوری، دو نیروگاه و یک محل ذخیره سوخت بوده است. 

عبدالقادر المرتضی، یک مقام ارشد جنبش انصارالله، روز یکشنبه اعلام کرد که این جنبش به همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه ادامه خواهد داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «(رژیم اسرائیل) باید بداند که ما برادران خود در غزه را رها نخواهیم کرد، هر چقدر هم که [لازم باشد] فداکاری می‌کنیم.»

الجزیره

برچسب ها: صنعا ، انصارالله یمن ، حمله اسرائیل
خبرهای مرتبط
حمله رژیم اسرائیل به پایتخت یمن
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
اعتراف آمریکا به موفقیت یمن در اعمال محاصره مؤثر علیه اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
شجاعت و شرافت و قدرت رو یکجا معنی کردین،یعنی نمیدونن چیکار کنن،ترامپ باهوش بود سریع فرار کرد،به امید خدا راه حمله زمینی رو هم پیدا میکنین،چه شود شیرهای یمنی تو بیت المقدس
۰
۰
پاسخ دادن
حمله رژیم اسرائیل به پایتخت یمن
اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد
نروژ: اقدامات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
مراسم شهادت امام رضا (ع) در هرات برگزار شد؛ تاکید شیعه و سنی بر وحدت اسلامی
مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت
احتمال برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه در امارات یا یک کشور اروپایی
حماس: کشور‌های عربی و اسلامی به یمن بپیوندند
فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد
پاول دوروف: دستگیری من در فرانسه «اشتباه» بود
آخرین اخبار
نروژ: اقدامات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است
فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد
احتمال برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه در امارات یا یک کشور اروپایی
حماس: کشور‌های عربی و اسلامی به یمن بپیوندند
پاول دوروف: دستگیری من در فرانسه «اشتباه» بود
مرتس: آلمان باید به دنبال شرکای تجاری جدید باشد
مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
معاون ترامپ: گزینه تحریم روسیه هنوز روی میز است
اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد
سئول امیدوار به بازگشت روابط دوستانه با پکن
لاوروف: اعضای شورای امنیت می‌توانند نقش ضامن اوکراین را داشته باشند
حمله رژیم اسرائیل به پایتخت یمن
مراسم شهادت امام رضا (ع) در هرات برگزار شد؛ تاکید شیعه و سنی بر وحدت اسلامی
سفر هیاتی از طالبان به بلاروس؛ زندانیان افغانستانی محور گفتگوهای دوجانبه
افتتاح برنامه عملیات چشم در افغانستان؛ ۱۲۰۰ عمل رایگان چشم در ۳ استان
امضای قراردادهای جدید برق با ازبکستان؛ برق ۱۱ استان افغانستان تامین می شود
جدیدترین دور تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین انجام شد
مذاکرات آتش‌بس غزه در چه مرحله‌ای است؟
آتش‌سوزی در پالایشگاه روسیه در پی حمله پهپادی اوکراین ادامه دارد
حفاظت از میراث بامیان نیازمند همکاری جهانی است
باران‌های جدید و سیل جان ۱۳ نفر را در شمال غربی پاکستان گرفت
کانادا به حمایت از اوکراین و ارائه کمک‌های دفاعی متعهد است
وزیر خارجه مصر بر لزوم ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران تأکید کرد
ترکیه ریاست جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره غزه را بر عهده دارد
لاوروف: غرب مانع ملاقات پوتین و زلنسکی می‌شود
 اکثریت فنلاندی‌ها از اعزام نیرو به اوکراین حمایت می‌کنند، لهستانی‌ها مخالفند
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند