مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از حمله هوایی رژیم اسرائیل به صنعا، «عصام المتوکل» سخنگوی شرکت نفت یمن ویدئویی از خود در فیسبوک منتشر کرد تا پیامی جسورانه به سران صهیونیست ارسال کند.

المتوکل در این ویدئو مقابل جایگاه سوختی ایستاد که توسط جت‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته است. او گفت: «از اینکه تعداد زیادی جت اسرائیلی مسافت طولانی را پرواز کرده‌اند تا فقط یک جایگاه سوخت غیرنظامی را هدف قرار دهند، شگفت‌زده شده‌ایم و آن را نشانه‌ای از سردرگمی اسرائیل می‌دانیم که سعی دارد با انتشار دود در هوا، ادعای پیروزی کند».

این مقام یمنی در ادامه گفت: «تایید می‌کنیم که مقدار سوخت مصرف شده توسط هواپیما‌های دشمن برای بمباران این جایگاه سوخت، بیشتر از میزان سوختی بوده که در مخازن این جایگاه‌ها بوده و هدف قرار گرفته است».

المتوکل گفت که انصارالله از حمایت از فلسطینی‌ها منصرف نخواهند شد و «وضعیت عرضه پایدار است» و این جنبش آماده نبرد است.

رژیم اسرائیل در ادامه تجاوز‌های بین‌المللی خود عصر امروز پایتخت یمن را هدف قرار داد. ارتش این رژیم اعلام کرد که اهداف شامل یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست جمهوری، دو نیروگاه و یک محل ذخیره سوخت بوده است.

عبدالقادر المرتضی، یک مقام ارشد جنبش انصارالله، روز یکشنبه اعلام کرد که این جنبش به همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه ادامه خواهد داد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «(رژیم اسرائیل) باید بداند که ما برادران خود در غزه را رها نخواهیم کرد، هر چقدر هم که [لازم باشد] فداکاری می‌کنیم.»

الجزیره