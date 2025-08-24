وزیر امور خارجه در پیامی به اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشورمان تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن پیام تبریک سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک به شرح زیر است:

اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم، با درخشش بی‌نظیر و کسب ۵ مدال طلای ارزشمند، نه تنها برای سومین بار نام ایران را در صدر جهان قرار دادند، بلکه با ایستادن در اوج علم و دانش تاریخ‌سازی کردند.

این پیروزی بزرگ، نشانه‌ای از تلاش بی‌وقفه، انگیزه‌ی بی‌پایان و ذهن‌های خلاق ایرانی است که با عزمی راسخ و اراده‌ای آهنین، هر روز در مسیر پیشرفت، نوآوری و کشف حقیقت گام برمی‌دارند.

به تمامی اعضای این تیم درخشان و پرافتخار، و مربیان و اساتید آنها صمیمانه تبریک می‌گویم. امروز یک ایران به شما می‌بالد.

برچسب ها: عراقچی ، المپیاد نجوم
خبرهای مرتبط
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
وزیران خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه رایزنی‌ها برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های نجوم و اخترفیزیک
وزیر امور خارجه وارد جده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
مردم، خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور را حمایت کنند
تلاش برای خدمتگزاری شایسته مبتنی بر عهدی است که با مردم بسته‌ایم
وزیر امور خارجه به عربستان رفت
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
وزیر امور خارجه وارد جده شد
پزشکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدند
پیام تسلیت قالیباف در پی رحلت آیت‌الله مقدس خیابانی
تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت
آخرین اخبار
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
وزیران خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه رایزنی‌ها برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند
پیام تبریک عراقچی به تیم ملی المپیاد نجوم
محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن
گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی
تلاش برای خدمتگزاری شایسته مبتنی بر عهدی است که با مردم بسته‌ایم
وزیر امور خارجه وارد جده شد
مردم، خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور را حمایت کنند
تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت
پزشکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدند
وزیر امور خارجه به عربستان رفت
پیام تسلیت قالیباف در پی رحلت آیت‌الله مقدس خیابانی
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد