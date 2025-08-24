باشگاه خبرنگاران جوان ـ عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر پیش از آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده دیدار و تبادل نظر کردند.
در این دیدار وزیران امور خارجه ایران و مصر در خصوص آخرین تحولات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی به ویژه در خصوص وضعیت بحرانی انسانی در غزه به دلیل ادامه محاصره ظالمانه این باریکه و طرحهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه بحث و تبادل نظر و بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای توقف نسلکشی و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به این منطقه تأکید کردند.
عراقچی در این دیدار بر اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای همکاری جمعی کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تاکید کرد و افزود: همبستگی و اتحاد میان کشورهای مسلمان برابر تهدیدهای مشترک به ویژه سیاستهای توسعهطلبانه رژیم اسرائیل از اهمیت ویژهای برخوردار است و ما باید از تمامی ظرفیتها برای تقویت همکاریهای جمعی و مقابله مؤثر با این رژیم نسلکش استفاده کنیم.
عراقچی همچنین همتای مصری خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هستهای با سه کشور اروپایی قرار داد.
منبع: وزارت امور خارجه