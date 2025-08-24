فولام و منچستریونایتد در هفته دوم لیگ برتر به تساوی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ منچستریونایتد بعد از باخت هفته اول مقابل ‏آرسنال، امشب در هفته دوم با تمام قوا برای برتری مقابل فولام به ‏خانه این تیم آمده بود. اما کاپیتان برونو فرناندز در نیمه اول یک ‏پنالتی را از دست داد و با اینکه لنی یورو در نیمه دوم اولین گل فصل ‏یونایتد‌ها را زد ولی این برتری ۱۵ دقیقه بیشتر دوام نیاورد و امیل اسمیت رو به عنوان تعویض طلایی مارکو سیلوا، بازی را به تساوی کشاند.

در نهایت بازی با همان نتیجه ۱-۱ تمام شد. منچستریونایتد حالا قبل از بازی هفتهٔ سوم مقابل برنلی، چهارشنبه همین هفته باید در دور دوم لیگ کاپ مهمان گریمزبی تاون باشد. فولام هم پس از رویارویی با بریستول سیتی در همان رقابت، هفتهٔ آینده در استمفوردبریج مهمان چلسی خواهد بود.

در سایر دیدارهای امروز لیگ جزیره، اورتون با درخشش جک گریلیش و دو پاس گلی که ارسال کرد با دو گل برایتون را شکست داد و مصاف کریستال پالاس و ناتینگهام فارست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
واکنش مارسکا به پیروزی قاطع چلسی
صدرنشینی چلسی بعد از ۱۳۵۷ روز!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
ششمین قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
دقیقی: حداقل حق ما بازی در ورزشگاه شهر قدس است/ نباید پیکان مظلوم واقع شود
توقف دختران هندبال ایران برابر پرافتخارترین تیم آسیا
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات رهبر معظم انقلاب
مظفری‌زاده: به‌زودی دروازه‌بان آزاد جذب می‌کنیم
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند
نمایندگان تهران و زنجان قهرمانی راگبی جوانان و بزرگسالان کشور شدند
آخرین اخبار
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ پنالتی فاجعه‌بار برونو، ۲ امتیاز را از شیاطین گرفت
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران و قهرمانان جهان
افتتاح ٢٨١ پروژه ورزشی به مساحت ۵١٨ هزار متر مربع
ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان جهت اعزام به دو رویداد مهم مشخص شد
ششمین قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان
توقف دختران هندبال ایران برابر پرافتخارترین تیم آسیا
نمایندگان تهران و زنجان قهرمانی راگبی جوانان و بزرگسالان کشور شدند
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند
دقیقی: حداقل حق ما بازی در ورزشگاه شهر قدس است/ نباید پیکان مظلوم واقع شود
بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات رهبر معظم انقلاب
مظفری‌زاده: به‌زودی دروازه‌بان آزاد جذب می‌کنیم
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه