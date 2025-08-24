باشگاه خبرنگاران جوان ـ منچستریونایتد بعد از باخت هفته اول مقابل ‏آرسنال، امشب در هفته دوم با تمام قوا برای برتری مقابل فولام به ‏خانه این تیم آمده بود. اما کاپیتان برونو فرناندز در نیمه اول یک ‏پنالتی را از دست داد و با اینکه لنی یورو در نیمه دوم اولین گل فصل ‏یونایتد‌ها را زد ولی این برتری ۱۵ دقیقه بیشتر دوام نیاورد و امیل اسمیت رو به عنوان تعویض طلایی مارکو سیلوا، بازی را به تساوی کشاند.

در نهایت بازی با همان نتیجه ۱-۱ تمام شد. منچستریونایتد حالا قبل از بازی هفتهٔ سوم مقابل برنلی، چهارشنبه همین هفته باید در دور دوم لیگ کاپ مهمان گریمزبی تاون باشد. فولام هم پس از رویارویی با بریستول سیتی در همان رقابت، هفتهٔ آینده در استمفوردبریج مهمان چلسی خواهد بود.

در سایر دیدارهای امروز لیگ جزیره، اورتون با درخشش جک گریلیش و دو پاس گلی که ارسال کرد با دو گل برایتون را شکست داد و مصاف کریستال پالاس و ناتینگهام فارست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.