پاول دوروف: دستگیری من در فرانسه «اشتباه» بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام دستگیری سال گذشته خود توسط پلیس فرانسه را یک «اشتباه» خواند و گفت: «من به دلیل اشتباه پلیس فرانسه دستگیر شدم: خود آنها قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده گرفتند و قبل از ماه اوت سال ۲۰۲۴، هیچ یک از درخواست‌های خود را از طریق مراحل قانونی لازم به تلگرام ارسال نکرده بودند.»

بنیان‌گذار تلگرام می‌گوید که یک سال بعد، تحقیقات علیه او هیچ گناهی را آشکار نکرده است.

او گفت: «شیوه‌های مدیریت ما با استاندارد‌های بین‌المللی مطابقت دارد و تلگرام همیشه به هر درخواست الزام‌آور قانونی از فرانسه پاسخ داده است.»

دوروف افزود که دستگیری او توسط پلیس فرانسه تنها یک نتیجه داشته و آن هم اینکه به «تصویر فرانسه به عنوان یک کشور آزاد آسیب رسیده است». او همچنین گفت که یک سال پس از این رخداد، همچنان مجبور است هر ۱۴ روز یک بار به فرانسه بازگردد در حالی که تاریخ تجدید نظرخواهی او هنوز تعیین نشده است.

پاول دوروف دقیقا یک سال پیش در فرودگاه «لو بورژه» پاریس دستگیر شد. در آن زمان فرانسه اعلام کرد که اتهام او «عدم نظارت کافی» بر تلگرام است که سبب شده اعمال غیرقانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان و پولشویی در این پلتفرم انجام شود.

دوروف پس از بازداشت، با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد اما تا چند ماه بعد همچنان در خاک فرانسه بود. اواخر اسفند ماه سال گذشته، مقامات فرانسوی شرایط کنترل قضایی بر دوروف را تسهیل کردند و به او اجازه دادند از فرانسه خارج شود.

منبع: خبرگزاری تاس