یوونتوس ۲ - ۰ پارما/ پیروزی بیانکونری با گلزنی مهاجمان جدید و قدیم + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم یوونتوس در نخستین دیدارش در فصل جدید سری آ ایتالیا، در تورین میزبان پارما بود که با دو گل به پیروزی رسید.

تلاش یوونتوسی‌ها برای گلزنی در این دیدار تا دقیقه ۶۰ نتیجه نداد، اما در این دقیقه جاناتان دیوید مهاجم جدید و کانادایی بیانکونری در نخستین دیدارش در سری آ توانست پاس عالی و عرضی کنان ییلدیز را قطع و دروازه را باز کند.

در دقیقه ۸۴ آندره آ کامبیاسو ستاره ایتالیایی یووه به دلیل حرکت غیرورزشی و هل دادن بازیکن حریف کارت زرد دوم را دریافت کرد تا تیمش ۱۰ نفره شود، اما تنها چند ثانیه بعد یوونتوس گل دوم را روی یک ضدحمله سریع به ثمر رساند. هماهنگی عالی ییلدیز و دوشان ولاهوویچ باعث شد تا باز هم ستاره ترک یوونتوس یک پاس گل ارسال کند و توپ را در دهانه دروازه برای ستاره صرب یووه فرستاد و ولاهوویچ تنها چند دقیقه پس از ورودش به زمین گل دوم تیمش را زد. ولاهوویچ شاید آخرین بازی و آخرین گلش را برای یووه به ثمر رسانده باشد، زیرا در فهرست خروج این باشگاه قرار دارد و ممکن است راهی میلان شود.

در نهایت یوونتوس توانست اولین سه امتیاز فصل را دشت کند.

در سایر دیدارها، مصاف آتالانتا و تیم تازه وارد پیزا با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا تیم شهر برگامو پس از دوران درخشان با گاسپرینی، حالا با ایوان یوریچ سرمربی جدیدش فصل را ضعیف آغاز کند، لاتسیو هم با مائوریتسیو ساری با دو گل مغلوب شاگردان فابرگاس در تیم کومو شد و مصاف کالیاری و فیورنتینا با تساوی یک بر یک به پایان رسید.