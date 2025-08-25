باشگاه خبرنگاران جوان ـ جنبش حماس در این بیانیه تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن و حمله به زیرساختهای غیرنظامی را نقض آشکار حاکمیت کشورها و قوانین بین المللی دانست.
حماس در ادامه این تجاوز را تلاشی برای منصرف کردن یمن از یاری ملت مظلوم فلسطین دانست و خواستار موضعی یکپارچه و آشکار از سوی کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از یمن و یاری ملت فلسطین در مقابله با وحشیگری رژیم صهیونیستی و اهداف استعماری آن به ویژه پس از اعلام قصد سران این رژیم در تشکیل طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» در سرزمینهای عربی، شد.
جنبش حماس در پایان این بیانیه موضع شجاعانه ملت و نیروهای مسلح یمن را ستود و از کشورها و ملتهای عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان خواست تا در مقابله با رژیم صهیونیستی و این مسیر درخشان برای پایان دادن به اشغالگری و آزادسازی مقدسات و همه سرزمینهای اشغالی عربی به ملت یمن بپیوندند.
عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر در اظهاراتی تاکید کرد که پشتیبانی از نوار غزه با تمام هزینهای که دارد، ادامه مییابد.
محمد البخیتی در گفتوگو با شبکه فلسطین الیوم، گفت: تجاوز به یمن، عزم و اراده ما را برای ادامه عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی دوچندان میکند و موضع ثابت ما در قبال فلسطین و نوار غزه تغییری نخواهد کرد. این تجاوزها انتقام جویانه است و عملیات ما ادامه مییابد.
البخیتی گفت: امروز موضع صحیح، پشتیبانی از نوار غزه است و این پشتیبانی با هر هزینهای ادامه مییابد. موضع و عملیات یمن به نمایندگی از همه آزادگان جهان است.
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: حملات رژیم صهیونیستی به یمن نشانه میزان تاثیر حمله موشکی روز گذشته یمن است.
البخیتی با تاکید براینکه تجاوز امروز با عملیاتهای بیشتر پاسخ داده میشود، تصریح کرد: عملیات ما ادامه مییابد و جبهه داخلی یمن در مقابله با این تجاوزها متحد و یکپارچه است.
وزارت بهداشت یمن با صدور اطلاعیه ای از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به چهار شهید خبر داد.
وزارت بهداشت یمن در این اطلاعیه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز عصر یکشنبه رژیم صهیونیستی به پایتخت این کشور به چهار تن و شمار مجروحان به ۶۷ نفر افزایش یافته است.
براساس اعلام وزارت بهداشت یمن، این آمار تقریبا نهایی است.
شبکه المیادین پیشتر به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد: هدف قرار دادن منابع غیرنظامی یمن بیهوده بوده و ممکن نیست که مانع ایفای نقش یمن در پشتیبانی از غزه شود.
منبع: ایرنا