نروژ: اقدامات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از الجزیره، کراویک با بیان اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی جنگی علیه فلسطینیان در غزه به راه انداخته که فاقد اعتبار حقوقی بینالمللی است، اعلام کرد که نروژ در واکنش به این وضعیت، تحریمهایی را علیه ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم اعمال کرده است.
وی همچنین خواستار تداوم ائتلافهای دیپلماتیک علیه سیاستهای ویرانگر رژیم صهیونیستی شد و افزود: (رژیم) اسرائیل نمیتواند به بهانه حوادث هفتم اکتبر اقداماتی انجام دهد که با قوانین بینالمللی مغایرت دارد.
این مقام نروژی در ادامه با انتقاد از اظهارات گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اروپا باید میان (رژیم) اسرائیل یا حماس یکی را انتخاب کند، خاطرنشان کرد: نروژ در حال بررسی ممنوعیت مشارکت شرکتهای نروژی در فعالیتهایی است که به حمایت از شهرکسازی در کرانه باختری منجر میشود.
منبع: ایرنا