معاون وزیر خارجه نروژ در اظهاراتی با اشاره به وضعیت بحرانی در نوار غزه، تاکید کرد که آنچه در این منطقه رخ می‌دهد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از الجزیره، کراویک با بیان اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی جنگی علیه فلسطینیان در غزه به راه انداخته که فاقد اعتبار حقوقی بین‌المللی است، اعلام کرد که نروژ در واکنش به این وضعیت، تحریم‌هایی را علیه ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم اعمال کرده است.

وی همچنین خواستار تداوم ائتلاف‌های دیپلماتیک علیه سیاست‌های ویرانگر رژیم صهیونیستی شد و افزود: (رژیم) اسرائیل نمی‌تواند به بهانه حوادث هفتم اکتبر اقداماتی انجام دهد که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

این مقام نروژی در ادامه با انتقاد از اظهارات گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اروپا باید میان (رژیم) اسرائیل یا حماس یکی را انتخاب کند، خاطرنشان کرد: نروژ در حال بررسی ممنوعیت مشارکت شرکت‌های نروژی در فعالیت‌هایی است که به حمایت از شهرک‌سازی در کرانه باختری منجر می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نروژ ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
سیاستمدار انگلیسی خطاب به سران غربی‌؛
اول دولت اسرائیل را از رسمیت ساقط کنید، بعد فلسطین را به رسمیت بشناسید! + فیلم
دیلی صباح: چگونه حمایت از فلسطین در هند جرم شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم اسرائیل به پایتخت یمن
اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد
نروژ: اقدامات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
مراسم شهادت امام رضا (ع) در هرات برگزار شد؛ تاکید شیعه و سنی بر وحدت اسلامی
مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت
احتمال برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه در امارات یا یک کشور اروپایی
حماس: کشور‌های عربی و اسلامی به یمن بپیوندند
فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد
پاول دوروف: دستگیری من در فرانسه «اشتباه» بود
آخرین اخبار
نروژ: اقدامات اسرائیل در غزه جنایتکارانه است
فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد
احتمال برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه در امارات یا یک کشور اروپایی
حماس: کشور‌های عربی و اسلامی به یمن بپیوندند
پاول دوروف: دستگیری من در فرانسه «اشتباه» بود
مرتس: آلمان باید به دنبال شرکای تجاری جدید باشد
مقام یمنی حمله رژیم اسرائیل علیه صنعا را به استهزا گرفت
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به واشنگتن می‌رود
معاون ترامپ: گزینه تحریم روسیه هنوز روی میز است
اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغانستان اختصاص داد
سئول امیدوار به بازگشت روابط دوستانه با پکن
لاوروف: اعضای شورای امنیت می‌توانند نقش ضامن اوکراین را داشته باشند
حمله رژیم اسرائیل به پایتخت یمن
مراسم شهادت امام رضا (ع) در هرات برگزار شد؛ تاکید شیعه و سنی بر وحدت اسلامی
سفر هیاتی از طالبان به بلاروس؛ زندانیان افغانستانی محور گفتگوهای دوجانبه
افتتاح برنامه عملیات چشم در افغانستان؛ ۱۲۰۰ عمل رایگان چشم در ۳ استان
امضای قراردادهای جدید برق با ازبکستان؛ برق ۱۱ استان افغانستان تامین می شود
جدیدترین دور تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین انجام شد
مذاکرات آتش‌بس غزه در چه مرحله‌ای است؟
آتش‌سوزی در پالایشگاه روسیه در پی حمله پهپادی اوکراین ادامه دارد
حفاظت از میراث بامیان نیازمند همکاری جهانی است
باران‌های جدید و سیل جان ۱۳ نفر را در شمال غربی پاکستان گرفت
کانادا به حمایت از اوکراین و ارائه کمک‌های دفاعی متعهد است
وزیر خارجه مصر بر لزوم ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران تأکید کرد
ترکیه ریاست جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره غزه را بر عهده دارد
لاوروف: غرب مانع ملاقات پوتین و زلنسکی می‌شود
 اکثریت فنلاندی‌ها از اعزام نیرو به اوکراین حمایت می‌کنند، لهستانی‌ها مخالفند
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند