تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب تیم خود امشب به مصاف تیم فوتبال سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دومین بازی خود امشب به مصاف تیم فوتبال سپاهان می رود که سرژ اوریه مدافع راست ساحل عاجی خود را به علت ابتلا به بیماری هپاتیت و محمد حسین صادقی به دلیل همراهی با تیم ملی امید را در اختیار ندارد. 

پیام نیازمند، مجتبی فخریان، مرتضی پور علی گنجی، تیوی بیفوما به علت صادر نشدن کارت بازی شان در هفته اول نتوانستند بازی کنند، اما مشکلشان برطرف شده و می توانند سرخپوشان را در بازی با سپاهان همراهی کنند. 

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز برای نخستین بار از دروازه سرخپوشان محافظت می کند و علاوه بر این، او مقابل تیم سابقش سپاهان قرار می گیرد. 

مرتضی پور علی گنجی هم بعد از رفع مصدومیتش به همراه محمد حسین کنعانی زوج خط دفاع پرسپولیس را در بازی امروز برعهده خواهند داشت. 

با توجه به عملکرد ضعیفی که فرشاد احمد زاده در بازی اول برابر تیم فجر شهید سپاسی در دفاع چپ داشت، به نظر می رسد که میلاد محمدی دوباره به ترکیب اصلی پرسپولیس برمی گردد و جای فرشاد احمد زاده در دفاع چپ را  می گیرد. 

سروش رفیعی هم در نخستین بازی فصل نتوانست انتظارات را برآورده کند و توپ های زیادی را لو داد و هواداران هم او را هنگام تعویض شدن" هو "کردند. براین اساس به نظر می رسد که محمد خدابنده لو و مارکو باکیچ زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند. 

تیوی بیفوما هم مشکلش حل شده است و می تواند پرسپولیس را در این بازی همراهی کند. 

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تیم سپاهان به شرح زیر است. 

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو، امید عالیشاه، رضا شکاری، تیوی بیفوما و علی علیپور

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال سپاهان اصفهان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
دقیقی: حداقل حق ما بازی در ورزشگاه شهر قدس است/ نباید پیکان مظلوم واقع شود
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ششمین قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ پنالتی فاجعه‌بار برونو، ۲ امتیاز را از شیاطین گرفت
توقف دختران هندبال ایران برابر پرافتخارترین تیم آسیا
یوونتوس ۲ - ۰ پارما/ پیروزی بیانکونری با گلزنی مهاجمان جدید و قدیم + فیلم
طاهری: همه ما به موفقیت استقلال فکر می‌کنیم
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند
ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان جهت اعزام به دو رویداد مهم مشخص شد
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران و قهرمانان جهان
نمایندگان تهران و زنجان قهرمانی راگبی جوانان و بزرگسالان کشور شدند
افتتاح ٢٨١ پروژه ورزشی به مساحت ۵١٨ هزار متر مربع
آخرین اخبار
طاهری: همه ما به موفقیت استقلال فکر می‌کنیم
یوونتوس ۲ - ۰ پارما/ پیروزی بیانکونری با گلزنی مهاجمان جدید و قدیم + فیلم
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ پنالتی فاجعه‌بار برونو، ۲ امتیاز را از شیاطین گرفت
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران و قهرمانان جهان
افتتاح ٢٨١ پروژه ورزشی به مساحت ۵١٨ هزار متر مربع
ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان جهت اعزام به دو رویداد مهم مشخص شد
ششمین قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان
توقف دختران هندبال ایران برابر پرافتخارترین تیم آسیا
نمایندگان تهران و زنجان قهرمانی راگبی جوانان و بزرگسالان کشور شدند
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند
دقیقی: حداقل حق ما بازی در ورزشگاه شهر قدس است/ نباید پیکان مظلوم واقع شود
بیانیه جامعه ورزش و جوانان ایران در پی بیانات رهبر معظم انقلاب
مظفری‌زاده: به‌زودی دروازه‌بان آزاد جذب می‌کنیم
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید