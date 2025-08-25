باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دومین بازی خود امشب به مصاف تیم فوتبال سپاهان می رود که سرژ اوریه مدافع راست ساحل عاجی خود را به علت ابتلا به بیماری هپاتیت و محمد حسین صادقی به دلیل همراهی با تیم ملی امید را در اختیار ندارد.

پیام نیازمند، مجتبی فخریان، مرتضی پور علی گنجی، تیوی بیفوما به علت صادر نشدن کارت بازی شان در هفته اول نتوانستند بازی کنند، اما مشکلشان برطرف شده و می توانند سرخپوشان را در بازی با سپاهان همراهی کنند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز برای نخستین بار از دروازه سرخپوشان محافظت می کند و علاوه بر این، او مقابل تیم سابقش سپاهان قرار می گیرد.

مرتضی پور علی گنجی هم بعد از رفع مصدومیتش به همراه محمد حسین کنعانی زوج خط دفاع پرسپولیس را در بازی امروز برعهده خواهند داشت.

با توجه به عملکرد ضعیفی که فرشاد احمد زاده در بازی اول برابر تیم فجر شهید سپاسی در دفاع چپ داشت، به نظر می رسد که میلاد محمدی دوباره به ترکیب اصلی پرسپولیس برمی گردد و جای فرشاد احمد زاده در دفاع چپ را می گیرد.

سروش رفیعی هم در نخستین بازی فصل نتوانست انتظارات را برآورده کند و توپ های زیادی را لو داد و هواداران هم او را هنگام تعویض شدن" هو "کردند. براین اساس به نظر می رسد که محمد خدابنده لو و مارکو باکیچ زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می دهند.

تیوی بیفوما هم مشکلش حل شده است و می تواند پرسپولیس را در این بازی همراهی کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تیم سپاهان به شرح زیر است.

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو، امید عالیشاه، رضا شکاری، تیوی بیفوما و علی علیپور