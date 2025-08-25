باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

آمار بازی‌های تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان به شرح زیر است:

️تعداد تقابل در تاریخ

این ۲ تیم در ۸۶ دیدار به مصاف هم رفتند که ۲۸ برد برای پرسپولیس،۲۴ برد برای سپاهان و ۳۴ بازی هم با تساوی به پایان رسید.

️تعداد تقابل در لیگ برتر

این ۲ تیم ۴۷ دیدار در لیگ برتر برابر یکدیگر بازی کردند که ۱۳ برد سهم پرسپولیس،۱۷ برد سهم سپاهان و ۱۷ تساوی هم به دست آوردند.

️اولین تقابل

نخستین تقابل این ۲ تیم به ۲۲ بهمن ۱۳۵۰ بر می‌گردد که با برتری ۲ بر ۱ تیم فوتبال پرسپولیس و با گل‌های خوردبین و کلانی به پایان رسید.

️بهترین برد

بهترین برد پرسپولیس مربوط به سال ۱۳۵۰ است که با نتیجه ۶ بر صفر و با دبل بهزادی همراه بود و بهترین پیروزی سپاهان هم به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که این تیم اصفهانی ۴ بر ۱ به برتری رسید.

️اولین سرمربیان

آلن راجرز برای پرسپولیس و محمود یاوری برای سپاهان بودند.

️بهترین گلزن

ادموند بزیک با ۷ گل (۴گل پرسپولیس و ۳گل سپاهان) و رسول خطیبی با ۵ گل بهترین گلزنان تقابل‌های این ۲ تیم بودند.

️اولین گلزنان

کلانی برای پرسپولیس و ندیمیان برای سپاهان اولین گلزنان بازی‌های این ۲ تیم بودند.

️زودترین گل

زودترین گل در دقیقه ۲ در سال ۱۳۵۲ توسط ادیبی برای پرسپولیس به ثمر رسید.

️دیرترین گل

دیرترین گل در دقیقه ۱۲۰ با گل به خودی سیاوش یزدانی برای پرسپولیس در سال ۱۳۹۸ به ثمر رسید.