باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال پرسپولیس و سپاهان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر میروند.
آمار بازیهای تیمهای فوتبال پرسپولیس و سپاهان به شرح زیر است:
این ۲ تیم در ۸۶ دیدار به مصاف هم رفتند که ۲۸ برد برای پرسپولیس،۲۴ برد برای سپاهان و ۳۴ بازی هم با تساوی به پایان رسید.
این ۲ تیم ۴۷ دیدار در لیگ برتر برابر یکدیگر بازی کردند که ۱۳ برد سهم پرسپولیس،۱۷ برد سهم سپاهان و ۱۷ تساوی هم به دست آوردند.
نخستین تقابل این ۲ تیم به ۲۲ بهمن ۱۳۵۰ بر میگردد که با برتری ۲ بر ۱ تیم فوتبال پرسپولیس و با گلهای خوردبین و کلانی به پایان رسید.
بهترین برد پرسپولیس مربوط به سال ۱۳۵۰ است که با نتیجه ۶ بر صفر و با دبل بهزادی همراه بود و بهترین پیروزی سپاهان هم به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که این تیم اصفهانی ۴ بر ۱ به برتری رسید.
آلن راجرز برای پرسپولیس و محمود یاوری برای سپاهان بودند.
ادموند بزیک با ۷ گل (۴گل پرسپولیس و ۳گل سپاهان) و رسول خطیبی با ۵ گل بهترین گلزنان تقابلهای این ۲ تیم بودند.
کلانی برای پرسپولیس و ندیمیان برای سپاهان اولین گلزنان بازیهای این ۲ تیم بودند.
زودترین گل در دقیقه ۲ در سال ۱۳۵۲ توسط ادیبی برای پرسپولیس به ثمر رسید.
دیرترین گل در دقیقه ۱۲۰ با گل به خودی سیاوش یزدانی برای پرسپولیس در سال ۱۳۹۸ به ثمر رسید.