آمار بازی های تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در طول تاریخ را مورد بررسی قرار دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال  امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.  

آمار بازی‌های تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان  به شرح زیر است: 

️تعداد تقابل در تاریخ

این ۲ تیم   در ۸۶ دیدار به مصاف هم رفتند که ۲۸ برد  برای پرسپولیس،۲۴ برد  برای سپاهان و ۳۴ بازی هم با تساوی به پایان رسید.

️تعداد تقابل در لیگ برتر

این ۲ تیم ۴۷ دیدار در لیگ برتر برابر یکدیگر بازی کردند که ۱۳ برد سهم  پرسپولیس،۱۷ برد  سهم سپاهان و ۱۷ تساوی هم به دست آوردند.  

️اولین تقابل

نخستین تقابل این ۲ تیم به ۲۲ بهمن ۱۳۵۰ بر می‌گردد که  با برتری ۲ بر ۱  تیم فوتبال پرسپولیس و  با گل‌های خوردبین و کلانی به پایان رسید.  

️بهترین برد

 بهترین برد  پرسپولیس مربوط به سال ۱۳۵۰ است که  با نتیجه ۶ بر صفر و  با دبل بهزادی  همراه بود و    بهترین پیروزی سپاهان هم به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که این تیم اصفهانی ۴ بر ۱ به برتری رسید.  

️اولین سرمربیان

آلن راجرز برای پرسپولیس و محمود یاوری برای سپاهان بودند.  

️بهترین گلزن

ادموند بزیک با ۷ گل (۴گل پرسپولیس و ۳گل سپاهان) و رسول خطیبی با ۵ گل بهترین گلزنان تقابل‌های این ۲ تیم بودند.  

️اولین گلزنان

کلانی برای پرسپولیس و ندیمیان برای سپاهان اولین گلزنان بازی‌های این ۲ تیم بودند.  

️زودترین گل

زودترین گل  در دقیقه ۲ در سال ۱۳۵۲ توسط ادیبی برای پرسپولیس به ثمر رسید.  

 ️دیرترین گل

دیرترین گل در دقیقه ۱۲۰ با گل به خودی سیاوش یزدانی برای پرسپولیس در سال ۱۳۹۸ به ثمر رسید.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال سپاهان اصفهان ، لیگ برتر فوتبال
