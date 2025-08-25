رضا سوخته سرایی قهرمان سابق کشتی ایران در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا سوخته سرایی کشتی گیر نامدار سنگین وزن ایران و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازی‌های آسیایی پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری، شب گذشته (یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴) دارفانی را وداع گفت.

سوخته سرایی که متولد ۱۱ بهمن ۱۳۲۸ در دارکلاته رامیان در استان گلستان بود، از معدود کشتی گیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال شد.

سوخته سرایی در مسابقات جهانی ۱۹۷۸ مکزیکو سیتی و ۱۹۸۱ اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید.

او که رقیب و البته رفیق صمیمی مرحوم علیرضا سلیمانی بود، در سه دوره بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ پرچمدار کاروان ایران بود که در هر سه دوره به مدال طلا رسید.

سوخته سرایی در کنار سلیمانی


در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سوخته سرایی تصمیم گرفت در سنگین وزن کشتی فرنگی مسابقه دهد تا علیرضا سلیمانی در کشتی آزاد ملی پوش شود که هر دو نیز به مدال طلا رسیدند.

سوخته سرایی همچنین مدال نقره بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران را هم در کارنامه دارد و با سه طلا و یک نقره، یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران در بازی‌های آسیایی به حساب می‌آید.

اوج دوران ورزش قهرمانی او در دههٔ ۱۳۶۰ بود که ایران به دلیل جنگ تحمیلی کمتر در رقابت‌های بین‌المللی حاضر می‌شد و سوخته‌سرایی به همین دلیل رقابت‌های قهرمانی جهان متعدد (۱۹۷۹، ۱۹۸۳، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) و دو المپیک ۱۹۸۰ مسکو و ۱۹۸۴ لس آنجلس را از دست داد.

سوخته‌سرایی همچنین در کشتی پهلوانی تبحر داشت و یک دوره به عنوان پهلوان پایتخت انتخاب شد.

روز گذشته امامعلی حبیبی اولین طلایی ورزش ایران در بازی‌های المپیک نیز درگذشت تا یکشنبه سیاهی برای کشتی ایران رقم بخورد.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان  درگذشت این پیشکسوت نامدار کشتی را به خانواده وی و جامعه ورزش تسلیت می‌گوید.

