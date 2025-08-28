باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار گمرک تاکنون یک کیلو محصول تحت عنوان کشت فراسرزمینی وارد کشور نشده است.

به گفته وی، ایرانی ها با استناد منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک ها و سرمایه خود در دیگر کشورها سرمایه گذاری کردند و در بازارهای جهانی و منطقه ای محصول را به فروش می رسانند.

قاسمی ادامه داد: وزارت جهاد در تانزانیا، کنیا و غنا شرکت جهاد استقلال فرستاده تا کشت فراسرزمینی انجام دهند که بنابر آخرین آمارها کشت رها کردند، براین اساس کشت فراسرزمینی تابه امروز عملیاتی نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: مهم ترین اشکال کشت فراسرزمینی عدم برنامه ریزی و نگاه ویژه به این کار است، قطر برای تولید در تاجیکستان با هدف بازارقطر کشت فراسرزمینی انجام می دهد، اما ما سرمایه در خارج از کشور با هدف بازارهای دیگر کشت فراسرزمینی انجام می دهیم.