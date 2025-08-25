منابع صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو از فرماندهان ارتش به دلیل نگرانی‌های اغراق‌آمیز آنها درباره تلفات سربازان و اسرا در جنگ انتقاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «هاآرتص» به نقل از منابعی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در چندین جلسه از نمایندگان ارتش این رژیم انتقاد کرده و گفته است که آنها «بیش از حد از خود ترس نشان می‌دهند.»

این روزنامه نوشت که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به وزرای کابینه تاکید کرده است که «فشار نظامی بیشتر بر حماس، منجر به تلفات در میان سربازان خواهد شد»، و همچنین «باعث تلفات در میان اسرا شده و بار سنگینی بر دوش نیرو‌های ذخیره خواهد گذاشت.»

هاآرتص افزود: «اشغال شهر رفح به کشته شدن اسرا و سربازان منجر شد و به آزادی آنها نینجامید.» این روزنامه اشاره کرد که «فرماندهان ارتش نگران هستند که نتانیاهو توصیه‌های حرفه‌ای آنها را در جلسات نادیده می‌گیرد.»

گزارش‌ها پیش از این از وضعیت رو به وخامت بی‌قراری و فروپاشی در صفوف ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حکایت داشتند، به ویژه با ادامه تجاوز به نوار غزه و نزدیک شدن به دومین سالگرد آن.

پیش‌تر، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تایید کرده بود که تنش میان زامیر و مقامات سیاسی «به اوج خود رسیده است»، به طوری که ارتش خواستار «شفافیت استراتژیک» در مورد ادامه جنگ در نوار غزه است.

به گفته دورون کادوش، خبرنگار نظامی رادیو این رژیم تروریستی زامیر هشدار داده اسن که «کابینه مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده» و «ارتش در مورد ادامه [جنگ] شفافیت ندارد و دستورات و دستورالعمل‌های روشنی دریافت نمی‌کند.»

منبع: المیادین

