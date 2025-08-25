منابع خبری از شهادت شماری در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در جنوب غزه شامل چند خبرنگار خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - الجزیره گزارش داد که تاکنون شهادت ۱۴ نفر در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر تأیید شده است.

در همین حال مقامات غزه تایید کردند که ۴ خبرنگار در میان ۱۴ شهید در حمله اسرائیل بوده‌اند.

دفتر رسانه‌ای غزه اکنون تأیید کرده است که خبرنگار در میان شهدای حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر که اندکی پیش رخ داد، بوده‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از اعلام شهادت چهار خبرنگار در حمله به بیمارستان ناصر، تعداد شهدای خبرنگار به ۲۴۴ نفر افزایش یافته است.»

این دفتر نام خبرنگاران شهید شده را حسام المصری، محمد سلامه، مریم ابودقه و معاذ ابو طه اعلام کرد و افزود: «همکاران خبرنگار در پی جنایت هولناک اشغالگران اسرائیلی در بمباران گروهی از خبرنگاران که در حال انجام ماموریت پوشش خبری در بیمارستان ناصر در استان خان یونس بودند، به شهادت رسیدند و شماری از آنها زخمی شدند. ما اشغالگران اسرائیلی، دولت آمریکا و کشور‌های شرکت‌کننده در جنایت نسل‌کشی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه را کاملاً مسئول ارتکاب این جنایات وحشیانه و شنیع می‌دانیم.»

از سوی دیگر رویترز نیز گزارش داد که مقامات بهداشتی فلسطین اعلام کردند که حملات اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه در روز دوشنبه حداقل ۱۵ نفر از جمله سه خبرنگار که یکی از آنها برای رویترز کار می‌کرد را به شهادت رسانده است.

حسام المصری، فیلمبردار پیمانکار رویترز بوده مقامات گفتند که حاتم خالد، عکاس، که او نیز پیمانکار رویترز بود، زخمی شده است.

حملات اسرائیل به بیمارستان‌ها در جنگ غزه اقدام جدیدی نیست. چندین بیمارستان در سراسر نوار غزه مورد حمله یا یورش قرار گرفته‌اند و اسرائیل بدون ارائه مدرکی ادعا می کند که به نیروهای نظامی که از داخل مراکز پزشکی فعالیت می‌کردند، حمله کرده است.

حمله ماه ژوئن اسرائیل به بیمارستان ناصر نیز منجر به شهادت سه نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر شد.

منبع: الجزیره/ رویترز

برچسب ها: جنگ غزه ، حمله به بیمارستان
