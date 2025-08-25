باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مرحوم امامعلی حبیبی دارنده نخستین نشان طلای المپیک در ایران و معروف به ببر مازندران، روز چهارشنبه ۵ شهریور در زادگاهش روستای درزیکلای بابل تشییع و خاکسپاری می‌شود.

بنا بر اعلام خانواده جهان پهلوان حبیبی، پیکر مرحوم امامعلی حبیبی دارنده نخستین نشان طلای المپیک در ایران در رشته کشتی آزاد، از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در زادگاهش روستای درزیکلای بابل تشییع و خاکسپاری می‌شود.

مرحوم امامعلی حبیبی متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ در روستای درزی‌کلا بابل که نخستین نشان طلای ایران را در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن استرالیا به دست آورد در ۹۴ سالگی به علت بیماری قلبی و ریوی، صبح روز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ دارفانی را وداع گفت.

او همچنین سه عنوان قهرمانی جهان را در سال‌های ۱۹۵۹ – تهران، ۱۹۶۱ – یوکوهاما و ۱۹۶۲ – در دسته‌های وزنی مختلف و قهرمانی بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ در توکیو را به دست آورد.

اسطوره کشتی جهان، به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و فنی‌ترین کشتی‌گیران دوران خود، با مهارت در فنون منحصربه‌فردی مانند «یک دست و یک پا»، «سر و ته یکی» که با نام «فن حبیبی» مشهور شده است.

این قهرمان ملی در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان یکی از اعضای تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد. همچنین در روز‌های اخیر، از کتاب زندگی‌نامه این قهرمان با عنوان «سایه درختان گردو» رونمایی شد؛ اثری که روایتگر زندگی پر فراز و نشیب مردی است که از دل خاک مازندران برخاست و بر سکوی افتخار جهان ایستاد.

امامعلی حبیبی پس از بازنشستگی از ورزش در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ شمسی به مجلس شورای ملی راه یافت و نماینده حوزه انتخابیه بابل بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران