رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از توزیع روزانه ۶۰ تا ۷۰ تن قارچ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با توجه به جهش چشمگیر قیمت مواد اولیه، قطعی برق ها و تنش های گرمایی بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند با ظرفیت کامل تولید کنند و در نهایت تولید خود را کاهش دادند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که قطعی برق ها در فصل گرما ۳۰ تا ۳۵ درصد بر کاهش تولید اثر گذاشت.

رجبی ادامه داد : در شرایط فعلی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد که در نهایت این امر موجب شده تا قارچ ۲ برابر نرخ مصوب عرضه شود به طوریکه قیمت اعلامی انجمن برای هرکیلو قارچ فله ۱۵۰ هزارتومان بود که متاسفانه اکنون در مغازه ها ۳۰۰ هزارتومان در سوپرمارکت و مغازه های میوه فروشی به فروش می رسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ با بیان اینکه در ماه های اخیر متوسط عرضه روزانه قارچ در سطح کشور ۱۰۰ تن بود، افزود: بنابر آمار میزان عرضه روزانه قارچ به ۶۰ تا ۷۰ تن رسیده است، همچنین ورودی بار قارچ تهران از ۴۵ تا ۵۰ تن به ۲۰ تا ۲۵تن رسیده است.

وی افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، عدم وجود آب و برق و جمع آوری کارگران افغان را از علل نوسان قیمت قارچ و کاهش تولید اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی نمی توان برآورد دقیقی راجع به تولید و بازار داشت، هرچند با آغاز فصل سرما ممکن است مقداری تولید افزایش یابد، اما اطمینان خاطری وجود ندارد که به روال عادی تولید بازگردد.

رجبی ادامه داد: گرچه امسال برآوردهای اولیه بر آن بود که تولید قارچ به ۲۳۰ هزارتن می رسد، اما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و قطعی برق ها پیش بینی می شود که تولید قارچ با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از ۱۸۰ هزارتن فراتر نرود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت: با توجه به شرایط فعلی تولید، امسال به نظر می رسد صادرات رونق چندانی نداشته باشد و همواره میزان صادرات از ۲۰ تن فراتر نخواهد رفت.

