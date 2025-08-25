معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: من در احوال مربیان بزرگ دنیا مطالعه کرده‌ام. همه آنها نظم، انضباط و دیسیپلین کاری را در اولویت قرار داده‌اند و قطعا مربیان شمشیربازی هم این کار را انجام خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، سید محمد شروبن اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در اولین همایش مربیان شمشیربازی ایران که امروز (دوشنبه) در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، اظهار داشت: فرمایش امام علی علیه‌السلام است که باید نظم و انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ چرا که بی‌تردید بدون نظم و انضباط موفق نخواهیم شد و نمی‌توانیم به مسیری که مدنظر داریم دست پیدا کنیم.

وی افزود: من در احوال مربیان بزرگ دنیا مطالعه کرده‌ام. همه آنها نظم، انضباط و دیسیپلین کاری را در اولویت قرار داده‌اند و قطعا مربیان شمشیربازی هم این کار را انجام خواهند داد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: موضوع بعدی این است که در کنار تقویت جسم، باید به پرورش روح نیز توجه کنیم. ما ورزشکاران بزرگی داشته‌ایم که اساتید این جمع قطعا در جریان هستند، اما به دلیل تمرکز صرف بر توان جسمانی، آن پرواز شایسته و کامل محقق نشد. ما معتقدیم ورزش کشور دو بال پرواز دارد: آمادگی روحی و آمادگی جسمی. حضرت امام نیز در فرمایشات خود تأکید کرده‌اند که باید در تمام ابعاد انسانی ورزش کنیم.

اسبقیان تصریح کرد: یکی از مباحثی که مربیان ما باید در برنامه‌های خود مدنظر قرار دهند، موضوعات فرهنگی و اخلاقی است؛ همان‌گونه که رئیس فدراسیون شمشیربازی نیز به درستی به آن اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پس از حضور و صحبت در بخش اول همایش مربیان شمشیربازی، ضمن آرزوی توفیق برای فدراسیون و تمام مربیان این رشته، محل جلسه را ترک کرد.

