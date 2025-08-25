شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تسهیلات فرزندآوری به دلیل کمبود اعتبار ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک‌ها به منظور رفاه حال شهروندان؛ تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند؛ وام فرزندآوری یکی از انواع تسهیلاتی است که برای حمایت از نهاد خانواده و تامین هزینه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد. این تسهیلات نه تنها به تأمین نیاز‌های ابتدایی نوزاد کمک می‌کند، بلکه فشار‌های مالی خانواده را کاهش داده و فرصت بهتری برای برنامه‌ریزی آینده فرزندتان ایجاد می‌کند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که ارائه این تسهیلات به خانواده‌ها با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

با سلام و عرض خسته نباشید، اینجانب در فروردین ماه ۱۴۰۴ درخواست تسهیلات فرزندآوری را در یکی از شعب بانک صادرات شهرستان شیراز استان فارس ثبت و مراحل تکمیل پرونده را به اتمام رساندم. با توجه به اینکه طبق مقررات، وام می‌بایست حداکثر ده روز پس از تکمیل پرونده واریز می‌شد، متأسفانه تاکنون که نزدیک به شش ماه از تاریخ تکمیل پرونده می‌گذرد، هیچ مبلغی به حساب اینجانب واریز نشده است. در پیگیری‌های متعددی که از شعبه مربوطه انجام داده‌ام، مسئولان بانک اعلام کرده‌اند که بودجه‌ای برای پرداخت این تسهیلات تخصیص نیافته است. همچنین علی‌رغم درخواست‌های مکرر، شماره پرونده نیز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است. جهت پیگیری این موضوع، شکایتی نیز در سامانه بانک مرکزی و بانک صادرات ثبت شده است که متأسفانه تاکنون پاسخی از سوی آنها دریافت نشده است؛ لذا خواهشمند است این مورد را جهت پیگیری فوری و واریز به موقع تسهیلات مورد نظر بررسی کنید.

 

