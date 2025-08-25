باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دنیس پوشیلین، رئیس جمهوری خلق دونتسک (DPR) روز دوشنبه در جریان پخش زنده از کانال تلویزیونی روسیا-۲۴ گفت: نیرو‌های روسی طی هفته گذشته سرعت آزادسازی منطقه دونتسک را افزایش داده‌اند.

رئیس جمهوری خلق دونتسک گفت: «تغییراتی در خط مقدم وجود دارد و هفته گذشته به اندازه کافی موفقیت‌آمیز بود. علاوه بر این، می‌توانم بگویم که از نظر آزادسازی شهرک‌های خاص فشرده‌تر بود. طی هفته گذشته ۹ شهرک آزاد شد. این در واقع در تمام مناطق خط مقدم رخ داد.»

در جهت ولیکایا نووسیولکا، نیرو‌های روسی در نزدیکی مرز جمهوری خلق دونتسک با منطقه دنیپروپتروفسک پیشروی کرده‌اند و به خطوط دفاعی دشمن نفوذ کرده‌اند. او گفت در مسیر کراسنوارمیسک، چندین نقطه حساس وجود دارد که نبرد‌های شدیدی در آنها در جریان است.

پوشیلین گفت: نیرو‌های روسی همچنین در حومه کنستانتینوکا با نیرو‌های اوکراینی درگیر شده‌اند و در حال تقویت مواضع خود در مسیر کراسنی لیمان هستند.

منبع: تاس