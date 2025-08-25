باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- احمد مرزبان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: برای اتمام ۸ هزار و ۳۸۹ واحد مسکن مهر در پردیس ۲۰ همت لازم است که البته با بهره برداری از اين ۲ هزار واحد در شهریور ۳همت کاهش یافته است.

وی ادامه داد:با پرداخت این ۱۷ همت امیدواریم تا پایان سال آینده افتتاح می‌شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت متروی پردیس هم گفت: راه‌اندازی متروی پردیس رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت و آسایش به مردم را به همراه دارد‌ بنابراین مطالعات در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده فرایندش الان در استانداری هست که من در جلسه شورای اداری هم آقای استاندار عرض کردم که ایشون هم یک دستور ویژه‌ای بدن که انشالله فرایند انجام می‌شود.