دختران هندبال ایران در چهارمین دیدارشان در مسابقات قهرمانی آسیا جوانان برابر قرقیزستان به برتری پرگل رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال دختران ایران امروز در چهارمین دیدارش در مرحله مقدماتی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان برابر قرقیزستان به میدان رفت. آنها در این دیدار با نتیجه پرگل ۷۷ بر ۱۲ به برتری رسیدند.

آسمان بدوی در پایان این دیدار به عنوان برترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران در گروه B این مسابقات با قزاقستان، ژاپن، کره جنوبی و قرقیزستان همگروه بودند که با دو برد و دو شکست در رده سوم گروهشان قرار گرفتند.

با این حساب تیم ملی ایران باید برای کسب عنوان پنجم تا هشتم چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف تیم چهارم گروه A که هند یا چین تایپه است برود.

نتایج تیم ملی هندبال دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا جوانان:

ایران ۱۸ - ژاپن ۳۰

ایران ۳۷ - قزاقستان ۲۵

ایران ۱۹ - کره جنوبی ۳۹

ایران ۷۷ - قرقیزستان ۱۲

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود. در این مسابقات ۱۰ تیم در دو گروه رقابت کردند که دو تیم اول هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهند شد. تیم‌های سوم و چهارم هر گروه ضرب‌دری برای کسب عنوان پنجم تا هشتم و دو تیم آخر نیز برای کسب رتبه نهم و دهم رقابت خواهند کرد.

برچسب ها: تیم ملی هندبال بانوان ، مسابقات هندبال قهرمانی
خبرهای مرتبط
دو هندبالیست ایران در جمع برترین‌های قاره کهن/ هفدهمین قهرمانی کره در آسیا
عضو تیم هندبال دختران: قرعه سختی در قهرمانی آسیا داشتیم
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا ۲۰۲۵– ازبکستان؛
ایران - کره جنوبی؛ دیدار با قهرمان همیشگی آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رضا سوخته سرایی درگذشت
سپاهان - پرسپولیس؛ تقابل نویدکیا و هاشمیان در ال کلاسیکوی ایرانی
والیبال جوانان جهان؛ پیروزی مقتدرانه ایران مقابل کانادا
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر سپاهان
مهاجم کامرونی گزینه مدنظر پرسپولیس
یوونتوس ۲ - ۰ پارما/ پیروزی بیانکونری با گلزنی مهاجمان جدید و قدیم + فیلم
طاهری: همه ما به موفقیت استقلال فکر می‌کنیم
ترین های بازی های پرسپولیس و سپاهان
مهاجم جنجالی سپاهان در راه لیگ عراق
رئال اویدو ۰ - ۳ رئال مادرید/ امباپه نقش اول شب درخشان کهشکانی‌ها
آخرین اخبار
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
سربلندی ورزش در آزمون جنگ نرم
محمودی‌نژاد: آنالیز خیلی خوبی از کانادا داشتیم
سید حسین حسینی و دو ماموریت دشوار مقابل پرسپولیس
لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران اعلام شد
آرش میر اسماعیلی:جودو روند رو به رشد خود را آغاز کرده است
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
۵۰ درصد پول فوتبال در جیب دلال‌ها
شوامنی: این فصل جام‌های زیادی را می‌خواهیم
مومنی‌مقدم: فشار زیادی روی بازیکنانم است/ برای صدرنشینی می‌جنگیم
استقلال در آستانه جذب هافبک برزیلی؛ جانشین ماشاریپوف مشخص می‌شود؟
بیستمی رستمیان در تپانچه ۲۵ متر قهرمانی آسیا
روایت اتحادیه جهانی از پوکر قهرمانی فرنگی کاران جوان
تاج: حضور دنیامالی کمک‌های زیادی به فوتبال کرد/ در سال جام جهانی از دولت انتظار کمک داریم
پیام تسلیت دنیامالی در پی درگذشت پهلوان سوخته‌سرایی
آخرین بازی سبایوس با پیراهن رئال؟
هافبک سابق فرانسه در تیم الزواء عراق
حذف مدودف از تنیس اوپن آمریکا در دیداری پرحاشیه
آلونسو: وینی عالی بود/ سانتی بازیکنی بی‌نظیر است
زمان بازگشت آشورماتوف به تمرین‌ استقلال
موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک برگزار می‌کند؛ مراسم گرامیداشت تولد مدال آوران المپیک
شروع خوب نوله در تنیس اوپن نیویورک
دغدغه‌های کاروان ایران در فاصله یک سال تا بازی‌های آسیایی ناگویا
فرهاد مجیدی، خوشحال و راضی
مهاجم جنجالی سپاهان در راه لیگ عراق
والیبال جوانان جهان؛ پیروزی مقتدرانه ایران مقابل کانادا
همبستگی تماشاگران فرانسوی با غزه در قلب فرانسه
رئال اویدو ۰ - ۳ رئال مادرید/ امباپه نقش اول شب درخشان کهشکانی‌ها
مهاجم کامرونی گزینه مدنظر پرسپولیس
ترین های بازی های پرسپولیس و سپاهان