ابراز تاسف رویترز و آسوشیتدپرس از شهادت همکارانشان در غزه

حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، علاوه بر کشتار غیرنظامیان، جان چندین خبرنگار را گرفته و اعتراض و تاسف خبرگزاری‌های بزرگ جهان را برانگیخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو خبرگزاری«رویترز» و «آسوشیتدپرس» از شهید شدن خبرنگاران همکار خود در حملات امروز دوشنبه رژیم تروریستی اسرائیل به غزه ابراز تاسف کردند. سازمان دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که این حملات منجر به شهید شدن ۱۵ نفر از جمله چهار خبرنگار شده است.

یک سخنگوی خبرگزاری رویترز در بیانیه‌ای گفت: «با تاسف فراوان از کشته شدن حسام المصری، همکار قراردادی‌مان و زخمی شدن حاتم خالد، دیگر همکارمان در حملات امروز اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه مطلع شدیم.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با ابراز «شوک و اندوه»، از شهید شدن مریم ابودقه (۳۳ ساله)، خبرنگار مستقلی که از آغاز جنگ با این خبرگزاری همکاری می‌کرد، خبر داد.

از زمان آغاز جنگ غزه، ارتش اسرائیل متهم به هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران و رسانه‌ها در نوار غزه شده است. نهاد‌های بین‌المللی مانند کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و سازمان گزارشگران بدون مرز، بار‌ها خواستار تحقیق در مورد این حملات و محاکمه مسئولین آن شده‌اند. با این حال، حملات به خبرنگاران همچنان ادامه دارد.

 طبق گزارش‌ها، بیش از صد خبرنگار در این جنگ کشته شده‌اند که آن را به یکی از مرگبارترین درگیری‌ها برای روزنامه‌نگاران در تاریخ مدرن تبدیل کرده است. اسرائیل در توجیه این حملات، اغلب ادعا می‌کند که خبرنگاران کشته شده با گروه‌های مسلح در ارتباط بوده‌اند یا در نزدیکی مراکز عملیاتی آنها حضور داشته‌اند، اما این ادعا‌ها به ندرت با شواهد مستقل تأیید شده‌اند.

ادامه داشتن این جنایت، موجی از انتقادات بین‌المللی را به دنبال داشته و نهاد‌های حقوق بشر و سازمان‌های خبری معتقدند که این اقدامات با هدف جلوگیری از پوشش رسانه‌ای واقعیت‌های میدانی جنگ صورت می‌گیرد.

منبع: النشره

برچسب ها: حمله به غزه ، جنگ غزه
