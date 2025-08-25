باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که مردم فلسطین به دلیل حمله مداوم اسرائیل با «وحشتناک‌ترین اشکال ظلم و نسل‌کشی» مواجه هستند و آن را نقض بی‌سابقه قوانین بین‌المللی خواند.

شاهزاده فیصل در بیست و یکمین جلسه فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در دفتر مرکزی این سازمان در جده برگزار شد، تأکید کرد که «سکوت بین‌المللی در قبال این جنایات، فاجعه را تشدید می‌کند و چشم‌انداز صلح و امنیت در منطقه و جهان را تضعیف می‌کند.»

وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که جامعه بین‌المللی باید برای متوقف کردن «جنایات اشغالگران» و جلوگیری از ادامه سیاست‌های تهاجمی اسرائیل، «از جمله تلاش برای اشغال شهر غزه و تحمیل پروژه‌های شهرک‌سازی» اقدام کند.

وی هشدار داد که این تخلفات مداوم «هر مسیری را برای صلح مسدود می‌کند و ناآرامی‌های بیشتری را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شعله‌ور می‌سازد.»

شاهزاده فیصل بار دیگر بر موضع ثابت عربستان سعودی در مورد آرمان فلسطین تأکید کرد و بر «حمایت کامل از حق فلسطینیان برای تأسیس کشور مستقل خود در مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی» تأکید کرد.

وی گفت که پیشبرد راه حل دو دولتی همچنان «تنها گزینه عادلانه برای دستیابی به ثبات» است. وی همچنین هشدار داد که جنایات مداوم اسرائیل علیه غیرنظامیان و «مصونیت از مجازات» پایه‌های صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

وزیر خارجه عربستان از کشور‌هایی که هنوز در محکوم کردن این اقدامات مردد هستند، خواست تا در مواضع خود تجدیدنظر کنند و افزود: «تعداد کشور‌هایی که تصمیم به به رسمیت شناختن کشور فلسطین گرفته‌اند، به طور پیوسته در حال افزایش است که نشان دهنده افزایش اعتقاد بین‌المللی به عدالت این آرمان است.»

شاهزاده فیصل همچنین خواستار تضمین تحویل فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه بدون هیچ مانعی و حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین «در مسیر اصلاحات و تثبیت نقش آن به عنوان نماینده مشروع مردم فلسطین» شد.

منبع: العربیه انگلیسی