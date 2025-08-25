دستاوردهای فضایی دولت چهاردهم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0638\u0641\u0631\u060c \u067e\u0627\u06cc\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u0627\u0628\u0647\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n