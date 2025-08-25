باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دستاوردهای فضایی دولت چهاردهم + فیلم

ماهواره‌های جدید ایرانی به زودی به فضا پرتاب می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره های ظفر، پایا و نمونه دوم کوثر و آغاز به کار پایگاه فضایی چابهار در آینده نزدیک خبر داد.

این اقدامات بخشی از برنامه های دولت چهاردهم برای توسعه صنعت فضایی کشور است.

