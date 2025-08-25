پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود

رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با پوتین گفت: ایران بر اساس مبانی اعتقادی و دکترین دفاعی خود، هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، ظهر امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، در تماس تلفنی با «مسعود پزشکیان» ضمن تشریح رئوس و نتایج مذاکرات اخیر خود با رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، با بیان اینکه در این رایزنی‌ها به نتایج خوبی رسیدیم که اگر به طور کامل اجرایی شوند، موضوع اوکراین حل و فصل خواهد شد، گفت: گفت‌و‌گو‌های ما در این نشست به طور کامل درباره مسئله اوکراین بود.

رئیس جمهور روسیه در ادامه روند روابط با جمهوری اسلامی ایران را سازنده و پیاپی در حال ارتقا توصیف کرد و افزود: مبادلات تجاری دو کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۱ درصد رشد داشته و همکاری‌ها در سایر عرصه‌ها از جمله احداث خط‌آهن مهم رشت-آستارا نیز رو به پیشرفت هستند.

پوتین با بیان اینکه همکاری دو کشور در زمینه نیروگاه‌های اتمی بوشهر نیز روند رضایت‌بخشی دارد، تصریح کرد: همه همکاری‌های فنی در زمان پیش‌بینی شده در حال انجام بوده و انتقال سوخت جدید برای این نیروگاه نیز در حال انجام است.

رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حق غنی‌سازی اورانیوم از نظر روسیه، کلیدی و قطعی است، گفت: امیدوارم که مذاکرات بر سر موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به سرانجام مطلوب برسد.

پزشکیان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با ابراز خرسندی از اینکه به گفته رئیس‌جمهور پوتین، مذاکرات آلاسکا نتایج رضایت‌بخشی داشته است، خاطرنشان کرد: امیدوارم توافقات صورت گرفته در عمل به حل و فصل هر چه سریع‌تر موضوع اوکراین بیانجامد.

رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه شخصا تسریع در اجرای احداث خط‌آهن رشت-آستارا و دیگر توافقات فیمابین را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: ایران علاوه بر حوزه تعاملات دوجانبه با روسیه، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر اتحادیه اوراسیا، سازمان شانگهای و بریکس را بستر مساعدی برای همکاری با کشور‌های عضو به خصوص روسیه و چین برای مقابله موثر با یکجانبه‌گرایی می‌داند.

پزشکیان با قدردانی از مواضع دولت روسیه در رابطه با حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران، افزود: ایران بر اساس مبانی اعتقادی و دکترین دفاعی خود، هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به ارمنستان، تصریح کرد: در این سفر نخست وزیر ارمنستان اطمینان داد که در گفت‌و‌گو‌ها و توافقات اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان و آمریکا، ملاحظات جمهوری اسلامی ایران و نیز روسیه، به طور کامل لحاظ شده است، با این وصف معتقدم، چارچوب گفت‌و‌گو‌های ۳+۳ با مشارکت ایران و روسیه، سازوکار موثرتر و کارآمدتری برای حل و فصل مسائل منطقه قفقاز خواهد بود.

منبع: ریاست جمهوری

