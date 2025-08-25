فعالیت ۵۰ هزار پزشک زن در سراسر کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با پزشکان افزود: امروز بانوان پزشک علاوه بر نقش مادرانه به بهترین شکل در حال انجام فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه پیش درآمد توسعه کشور موضوع سلامت است، گفت: نقش پزشکان در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و نقش اصلی را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: عدالت سلامت یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است و طرح پزشک خانواده یکی از مهترین برنامه‌ها در راستای عدالت سلامت و عدالت اجتماعی است.

نقش زنان در دستاورد‌های کشور بی بدیل است

همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید قدردان پزشکان کشورمان باشیم، گفت: در سال‌های اخیر دستاورد‌های فراوانی در حوزه پزشکی کسب کردیم و نقش زنان در این دستاورد‌ها بی بدیل بوده است.

مهاجرانی با بیان اینکه امروز جراحان، پزشکان و پرستاران زن به راحتی در حال فعالیت هستند، افزود: امیدواریم زنان در کشورمان بتوانند به اهدافی که دارند دست یابند.

سخنگوی دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: شهدای درمان در طول جنگ ۱۲ روزه جان دادند تا جان دیگران را نجات دهند و به این از خودگذشتگی ارج می‌نهیم.

