قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال امروز در حاشیه انتخابات ریاست هیأت فوتبال استان قم گفت: قم با سابقه درخشان در فوتسال و ظرفیتهای نهفته در فوتبال ساحلی میتواند با سرمایهگذاری مناسب به یکی از قطبهای اصلی فوتبال کشور تبدیل شود.
تاج در ادامه گفت: فوتبال پرطرفدارترین ورزش کشور است و بخش عمدهای از اخبار و برنامههای رسانهای به آن اختصاص دارد، از این رو اداره و توسعه آن نیازمند دقت و برنامهریزی دقیق است.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: فوتبال تنها یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه با موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده و همین امر مدیریت آن را حساستر کرده است.
تاج با اشاره به جایگاه ویژه قم در فوتسال گفت: طی دو دهه گذشته، این استان همواره تیمهای قدرتمند و اثرگذاری در سطح ملی و بینالمللی داشته و باید این ظرفیت بیش از پیش تقویت شود.
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تیم ملی ایران در فوتسال در سطح جهان جایگاه ممتازی دارد، تأکید کرد: حفظ و ارتقای این جایگاه وظیفهای ملی است و استانهایی همچون قم میتوانند در این مسیر نقش جدی ایفا کنند.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به ظرفیت قم در فوتبال ساحلی بیان کرد: همانگونه که استان یزد توانست استخوانبندی اصلی تیم ملی فوتبال ساحلی را تشکیل دهد، قم نیز از ظرفیت مناسبی برای توسعه این رشته برخوردار است و با احداث زمینهای استاندارد میتواند به یکی از قطبهای اصلی فوتبال ساحلی کشور تبدیل شود.
تاج همچنین به موضوع زیرساختهای ورزشی در قم اشاره کرد و گفت: ساختمان هیأت فوتبال استان نیازمند تجهیز و حتی احداث ساختمانی جدید است که فدراسیون در این زمینه آماده همکاری خواهد بود.
رئیس فدراسیون فوتبال وضعیت ورزشگاه یادگار امام قم را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: ساختار این ورزشگاه قابل قبول است، اما چمن آن تخریب شده و نیازمند احیای فوری است. انتظار میرود با اقدامات جدی مسوولان استانی، زمینه برای حضور تیمی شاخص و پایدار از قم در سطح لیگهای فوتبال کشور فراهم شود.
