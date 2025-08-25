باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارکنان دولت به عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارمندان در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. این اقدام با هدف جبران بخشی از فشار‌های اقتصادی وافزایش انگیزه در مشاغل حساس و ویژه طراحی شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

چند ماهی از تصویب فوق العاده خاص کارکنان دولت می‌گذرد و جلسات متعددی گرفته می‌شود، اما هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده وهنوز ۲۰ درصد فوق‌العاده خاص کارمندان پرداخت نشده است. لطفا پیگیری کنید

