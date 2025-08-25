قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست فوقالعاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه و رئیس دورهای سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و ریاست فعال این کشور بر سازمان همکاری اسلامی، خواستار تقویت ظرفیتهای مشترک جهان اسلام برای مقابله با پروژههای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین شد.
در ادامه، آخرین روند همکاریهای دوجانبه میان تهران و آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و ۲ وزیر بر روابط راهبردی و مستمر ۲ کشور، بر گسترش همکاریها در حوزههای کلیدی نظیر تجارت، انرژی، حملونقل، امنیت مرزی و تبادلات منطقهای تاکید کردند.
همچنین دو طرف بر اهمیت برگزاری هرچه سریعتر شورای عالی روابط ایران و ترکیه بهعنوان گامی عملی در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند.
در پایان، وزرای خارجه ایران و ترکیه بر تداوم رایزنیها، هماهنگیهای دوجانبه و تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی در چارچوب احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک تأکید کردند.